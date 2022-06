Albe e Serena di Amici 21, Maria De Filippi non può che essere soddisfatta per ciò che hanno fatto in queste ultime ore. In tanti si stavano chiedendo quanto questo momento si sarebbe realizzato, visto che se n’era parlato diffusamente in passato. Nel corso della scorsa edizione del talent show, era venuta fuori questa incredibile novità e adesso hanno mostrato a tutti i fan il coronamento di un sogno. L’immagine eloquente è stata postata dalla ragazza sul suo profilo Instagram.

Lo scorso mese di maggio Albe e Serena di Amici 21 sembravano unitissimi e decisi a portare avanti questa relazione. Erano infatti tornati sui social dopo mesi. Nonostante siano ripresi h24 dalle telecamere del talent, infatti, agli allievi viene impedito di utilizzare i propri account per tutta la durata della loro permanenza nella scuola. Ora che però questa esperienza era finita, Serena e Albe avevano postato la loro prima storia di coppia. Un breve filmato con in sottofondo “Giravolte”, singolo del cantante.





Albe e Serena di Amici 21 a Parigi

Nel corso della loro esperienza televisiva, Albe e Serena di Amici 21 hanno festeggiato a dovere i sei mesi di relazione sentimentale proprio all’interno della scuola di Maria De Filippi. Quest’ultima decise di chiedere cosa volesse fare lui e si scelse una meravigliosa cena romantica. Non fu però l’unico dono, infatti poi la padrona di casa annunciò al cantante che la produzione della trasmissione avrebbe potuto regalare un sogno alla coppia. E lui rimase decisamente sorpreso in senso positivo.

E ora Albe e Serena di Amici 21 sono riusciti a concretizzare questo obiettivo. Infatti, hanno usufruito del regalo di Maria De Filippi e del programma di Canale 5 e attualmente si trovano in Francia, precisamente nella capitale Parigi. Hanno postato una foto di coppia con alle loro spalle la maestosa e bellissima Torre Eiffel, mentre nella giornata dell’undici giugno hanno deciso di recarsi in visita al museo del Louvre. Impossibile per loro dimenticare questi momenti, che resteranno impressi nella loro mente.

Già nei giorni scorsi, dopo aver postato diverse foto che la ritraevano con Albe, Serena si era sbilanciata con una dedica meravigliosa: “Non potevo chiedere un ritorno alla normalità migliore di questo 🤍

Vi lascio alcuni dei momenti preferiti delle ultime settimane, spero possiate percepire la serenità che ho provato dietro a ogni scatto…“. E ora possono godersi tutti i momenti che vogliono.

