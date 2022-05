Albe e Serena dopo Amici, come procede? Cantante e ballerina dell’edizione che si è appena conclusa e ha visto il trionfo di Luigi Strangis sono ancora una coppia anche se presto dovranno vivere a distanza il loro rapporto. Durante la finale, infatti, lei ha vinto una borsa di studio per la Ailey School di New York.

Senza dubbio una gran bell’occasione per Serena, che per un anno avrà la possibilità di studiare gratuitamente tutti gli stili di danza, dal classico al moderno. La costringerà però a trasferirsi dall’altra parte del mondo per 12 mesi, periodo in cui sarà costretta a stare lontana dal fidanzato conosciuto nella scuola più famosa della tv.





Albe Serena dopo Amici: la sorpresa documentata su Instagram

Per ora però Albe Serena dopo Amici sono ancora insieme e si godono il successo ottenuto nel talent di Maria De Filippi. Lei ha vinto la borsa di studio, ma lui è arrivato fino alla finale. E nessuno si è stupito perché sin dal primo giorno il giovane cantante ha saputo conquistare il pubblico con il suo talento e simpatia.

Nella scuola come detto è nato l’amore tra Albe e Serena, che si sono raccontati recentemente a Verissimo in un’intervista di coppia. “È stato amore al terzo sguardo dai. Lei mi ha capito nel senso che io ho grandi ambizioni e lei è stata l’unica che come me riusciva a capire questa cosa, anche lei ha queste ambizioni nel ballo. Poi è stato sempre un aiuto reciproco, ho capito che non dovevo cercare di essere qualcun altro, io sono così”, ha spiegato lui.

Ovviamente su Instagram Albe e Serena sono seguitissimi dopo Amici. E il pubblico non ha potuto non emozionarsi di fronte alla sorpresa organizzata dalla ballerina in occasione del 23esimo compleanno del fidanzato. Tra le Storie si vede che lei si è recata di nascosto a casa di Albe che, aprendo la porta se l’è dunque trovata davanti. Non se l’aspettava ma, visibilmente emozionato, è subito corso ad abbracciarla. Il breve video, nemmeno a dirlo, è stato cliccatissimo.

Albe e Serena finalmente insieme dopo Amici. E prima di un grande passo