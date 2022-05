“Ma l’ha copiato”. Amici, scoppia la bufera su Albe poco prima della finale. E ora sono guai

Siamo a pochissimi giorni dalla finalissima di Amici 21, prevista per domenica 15 maggio su Canale 5 rigorosamente in diretta rispetto alle puntate precedenti. Scopriremo a breve chi riuscirà a conquistare il talent show di Maria De Filippi, ma intanto uno dei finalisti è finito nel mirino del pubblico. Stiamo parlando del cantante Albe, che è stato costretto a subire delle critiche sferzanti e inaspettate. Ma la sua speranza e quella dei suoi fan è che questi commenti non influiranno sull’esito del suo programma.

Eppure, solamente alcuni giorni fa ad Amici 21 si era materializzato uno dei momenti più belli da quando Albe è nella scuola. Ha ricevuto una sorpresa e ha commentato: “Si può capire chi é? Cosa devo fare? Chi parla? Quel coso si è mosso, dimmi chi sei. Non ci credo, quanto tempo è che non ti vedo”, la reazione dell’allievo di ‘Amici 21’, che si è trovato di fronte la sorella Silvia che era all’interno dell’orso. Poi lui ha aggiunto: “Non posso abbracciarti, non ti ricordavo così, è come se ti vedessi per la prima volta”.





Amici 21, Albe nel mirino per il suo disco

Una vera e propria bufera si è abbattuta su Amici 21 e in particolare sull’allievo Albe, che mai si sarebbe aspettato di dover leggere dei commenti simili. Ma purtroppo gli utenti stanno attenti a tutto e hanno notato qualcosa che non è stato ritenuto positivo. Chissà se lui vorrà rispondere quando sarà finita la trasmissione, ma sta di fatto che questi messaggi ingenerosi sono arrivati come un fulmine a ciel sereno. Sicuramente si pensava di non ricevere tutto questo accanimento proprio a ridosso della finale.

Albe è stato attaccato da alcuni utenti per il suo disco. Per questi internauti è troppo simile a quello di Sangiovanni e c’è dunque chi ha commentato: “Ma la scritta è uguale, perché?”, “Ma lo fanno apposta così, cioè hanno fatto un copia e incolla”, “Ma perché lo vogliono sangiovizzare a tutti i costi?”. Staremo a vedere se anche l’ex concorrente di ‘Amici 20’ vorrà dire la sua e scoccare una lancia in favore del finalista di ‘Amici 21’, che indubbiamente non poteva immaginare di essere contestato così.

Fuori da Amici 21 sono arrivate anche delle critiche per l’insegnante Alessandra Celentano da parte di Steve LaChance: “Essere insegnante è una passione che crea danzatori. Formare ballerini dando loro le proprie conoscenze e facendo lavorare i ragazzi in modo sereno e tranquillo non è da tutti ‘purtroppo’. Coreografare con danzatori già formati è facile! La danza è disciplina ma anche amore”.

