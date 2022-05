Amici 21 è finito da meno di una settimana ma l’attenzione sui protagonisti resta alta, non solo sul vincitore, ovvero Luigi Strangis. Per esempio Serena e Albe. Sono i primi giorni lontano dalla scuola e dunque rappresentano il primo vero banco di prova della loro storia d’amore.

Sì, Serena e Albe dopo Amici sono ancora una coppia ma c’è già un’altra “difficoltà” all’orizzonte: dovranno vivere a distanza il loro rapporto. Durante la finale, infatti, la ballerina ha vinto una borsa di studio per la Ailey School di New York.





Serena e Albe dopo Amici insieme su Instagram

Una gran bell’occasione per Serena, che per un anno avrà la possibilità di studiare gratuitamente tutti gli stili di danza, dal classico al moderno. Ma la costringerà a trasferirsi dall’altra parte del mondo per 12 mesi, periodo in cui sarà costretta a stare lontana dal fidanzato conosciuto nella scuola più famosa della tv.

Ma, almeno per ora, Serena e Albe dopo Amici sembrano unitissimi e decisi a portare avanti questa relazione. Sono infatti tornati sui social dopo mesi. Nonostante siano ripresi h24 dalle telecamere del talent, infatti, agli allievi viene impedito di utilizzare i propri account per tutta la durata della loro permanenza nella scuola.

Ora che però questa esperienza è finita, Serena e Albe hanno postato la loro prima Storia di coppia. Un breve filmato con in sottofondo “Giravolte”, singolo del cantante scelto da Anna Pettinelli perché entrasse a far parte del cast di questa edizione di Amici. Solo “Ciaoooo” si legge sotto.

