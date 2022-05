“Vorrei fare una cosa mai fatta”. ‘Irruzione’ ad Amici, sul palco della finale c’è Albe e qualcuno non si trattiene

Amici, Albe e il gesto per l’allievo durante la finale. Un’edizione decisamente densa di momenti indimenticabili, non solo per il pubblico, ma anche e soprattutto per gli allievi della scuola più gettonata d’Italia animati dal proprio talento e dal giusto spirito competitivo. Ma la Finale è arrivata, portando con sè grandi rivelazioni.

Sei allievi schierati davanti ai professori e ai giudici di Amici, pronti a dare inizio a una finale imperdibile. E il primo a essere eliminato dopo l’esibizione pevista per i due circuiti, è stato Albe. Non del tutto sorpreso dal responso, con occhi lucidi ha salutato tutti, e la prima a prendere parola per non poteva che essere la sua insegnante di riferimento, Anna Pettinelli. (Anna Pettinelli, sostituita il prossimo anno).





Un cambiamento teso a incrementare il proprio talento, per Albe le parole di Anna Pettinelli non potevano che essere uno stimolo a proseguire sempre al meglio. Il saluto della prof in occasione della finale di Amici che ha commosso tutti: “Ora che uscirai dalla scuola scoprirai il tuo successo e che la tua musica piace”.

Poi il gesto di Anna Pettinelli del tutto inaspettato e sincero poi l’irruzione sul palcoscenico con al centro Albe: “Vorrei fare una cosa che non ho potuto fare in questi mesi, abbracciarti”. Tanta emozione, dunque, nello studio di Amici, ma anche momenti del tutto inaspettati. (Maria De Filippi, spoiler clamoroso).

Sempre in occasione dell’eliminazione di Albe, però, nessuno dei giornalisti presenti in studio ha alzato la mano per prendere parole. Attimi di totale imbarazzo nel corso della finale di Amici stemperati però da Maria de Filippi che non ha esitato a complimentarsi con l’allievo. L’emozione ad Amici ormai è di casa, il pubblico lo sa bene.

