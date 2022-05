“Per sempre…”. Amici 21, Albe spiazza tutti: il primo pensiero dopo la finale è per lei

Amici 21 è finito, l’ultima puntata è stata piena di colpi di scena. Non solo la vittoria finale di Luigi ha sorpreso un po’, fermo restando che il livello dei finalisti era comunque molto alto. C’è stato anche altro, molto altro. Ad esempio Albe ha fatto una sorpresa alla sua insegnante Anna Pettinelli. Di cosa si è trattato? Beh, ve lo sveliamo presto, ma intanto sappiate che le sorprese nell’appuntamento di domenica 15 maggio non sono mancate.

Albe è stato il primo ad essere eliminato nella finale di Amici 21. Il primo responso non è stato, a dir la verità, troppo inatteso e lo stesso allievo, con gli occhi lucidi, ha salutato tutti. Poi, la prima a prendere la parola è stata proprio la sua insegnante Anna Pettinelli. Le sue parole sono state di grande stimolo e fiducia per il ragazzo: “Ora che uscirai dalla scuola scoprirai il tuo successo e che la tua musica piace”.





Oltre alle abilità canore Albe si è messo in mostra ad Amici 21 per il suo carattere dolce e il suo animo gentile. E proprio l’ultimo gesto prima di abbandonare la scuola ha confermato questi aspetti della sua personalità. Il cantautore ha voluto infatti fare un regalo alla sua insegnante Anna Pettinelli.

Albe ha regalato ad Anna Pettinelli una splendida pianta di orchidee, accompagnata da un biglietto: “Se sono qui il merito è tutto della mia straordinaria maestra. Per sempre Albe”. Un bellissimo gesto che ha dato conferma del rapporto particolare che il cantante ha instaurato con la propria insegnante. Qualcosa che non sempre accade, anzi, forse raramente.

E così la reazione di Anna Pettinelli è stata altrettanto emozionante: “Grazie a te Albe per le emozioni, le chiacchierate, le risate. Grazie alla tua tenacia sei arrivato in finale e comunque andrà stasera per moltissimi di noi hai già vinto. Ma hai vinto soprattutto per te stesso. Ti voglio bene e i tuoi fiori li porterò nel cuore per sempre. GO ALBE GO la finale di Amici è solo il primo passo verso il futuro”.

