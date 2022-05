Amici, la proposta per Serena in diretta durante la finale. Una serata di forti emozioni e non poteva essere diversamente se a disputarsi è proprio il primo posto sul podio. Due circuiti e sei allievi schierati davanti a professori e giudici, poi l’eliminazione di Albe tra gli abbracci di Anna Pettinelli e la proposta inaspettata per la fidanzata dell’allievo. Tutto nel giro di poco tempo.

Non è la prima volta che accade sul palcoscenico di Amici. E la serata finale sembra essere sempre l’occasione più giusta per lasciare che i sogni degli allievi riescano a realizzarsi, al di là del primo posto sul podio. Tante le strade che il talent show apre sul futuro dei giovani che aspirano a trovare un orizzonte di successi. E per Serena quel percorso già di intravede. La proposta arriva inaspettata. (Maria De Filippi, l’annuncio).





Serena, fidanzata di Albe e giovane talento che qualcuno ha notato anche fuori dallo studio di Amici. Come è già accaduto in passato per Elena D’Amario e Stefano De Martino, anche per Serena il sogno diventa una realtà. Ecco la proposta ricevuta durante la finale. (Albe, scoppia la bufera).

Serena al centro del palco dopo l’esortazione di Maria De Filippi, poi l’annuncio o meglio la proposta del coreografo internazionale. Serena riceve ad Amici la borsa di studio che la porterà a vivere un anno a New York per studiare in una delle scuola più importanti del mondo.

“Era il mio sogno”, le parole di Serena visibilmente commossa. E anche se il televoto non ha premiato Serena, schierata contro Michele, comunque la notizia di poter realizzare un grande sogno riesce a fare superare la ‘sconfitta’ del momento.

