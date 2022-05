“Perde sangue”. Panico ad Amici 21, l’incidente alla ballerina durante l’esibizione

Colpi di scena, tante emozioni e addirittura un incidente. Ad Amici 21 il pubblico non si annoia mai. Le ultime puntate, poi, sono state ricche di contenuti. Ormai siamo vicini alla finale, posticipata a domenica 15 maggio per la concomitanza con l’Eurovision Song Contest. Così, dopo le eliminazioni di LDA e Nunzio è arrivata quella di Dario Schirone. Tutto questo dopo che Maria De Filippi ha fatto sapere che i finalisti sarebbero stati sei e non cinque.

Tutto è avvenuto quando a contendersi una maglia sono arrivati Serena ed Albe: “Succede però una cosa al ballottaggio – dice Maria De Filippi – con lo spoglio dei voti voi due siete a pari merito ma i finalisti sono cinque. Sta a voi due scegliere chi va in finale”. Una decisione che ha letteralmente mandato in panico Serena. Dopo qualche momento di stallo è stata però la stessa Maria a risolvere tutto: entrambi vanno in finale. In ogni caso per Serena non è stato questo l’unico momento difficile. Parlavamo di un incidente…





Sabato 7 maggio è stato il momento della semifinale e ben sei allievi hanno conquistato il pass per la finalissima. A contendersi la vittoria saranno la cantante Sissi, il ballerino Michele, i cantanti Luigi, Alex e Albe e infine la ballerina Serena. Proprio quest’ultima ha fatto spaventare pubblico e presenti in studio quando ha avuto un incidente.

La danzatrice della squadra guidata da Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro ha avuto un incidente. E inizialmente erano tutti preoccupati: Serena, infatti, perdeva sangue visto che ha riportato un taglietto sul mento. In ogni caso la ferita è superficiale e dunque poco dopo è la situazione è tornata tranquilla.

Intanto tra le insegnanti di Amici Alessandra Celentano ha rilasciato un’intervista a NuovoTv nella quale ha dichiarato, tra l’altro: “So che tutto quello che dico è verità per cui non mi devo rimproverare nulla. È inutile che si illudono i ragazzi perché tanto prima o poi la testa la sbatteranno da soli”. Poi la prof di Amici ha aggiunto: “Le mie liti non fanno mai parte dello spettacolo. Perché io sono sempre molto vera”. Infine sull’ipotesi di un addio al programma è stata categorica: “Non ci penso, il programma è diventato la mia famiglia. È un lavoro che amo e che non diventa mai noioso”.

