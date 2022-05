“È una vergogna!”. Amici 21, caos durante la finale: fan sul piede di guerra

La finale di Amici 21 ha visto trionfare Luigi (scopri cosa è successo durante la finale): Sissi ha perso e il pubblico non l’ha presa affatto bene. Tra l’altro, la super favorita di questa edizione, è stata fatta uscire ad appena un’ora dall’inizio del programma. Con lei è stata eliminato anche Albe. Eppure Sissi era una delle voci migliori che il talent di Maria De Filippi avesse mai fatto sfornato. Eppure la cantante del team CuccaTodo non ha potuto nulla contro il meccanismo ad eliminazione, che nell’ultima puntata ha visto coinvolto il televoto da casa.

Il pubblico, soprattutto i fan della ragazza, hanno manifestato sui social tutto il loro disappunto per una scelta come questa: “Ancora una volta non si sta premiando il talento, ma qualcos’altro”, scrive un utente su Twitter. Tra l’altro, appena Sissi ha perso, è stata raggiunta da una frase meravigliosa di Maria: “Sissi sei brava, davvero, io ti trovo superlativa. So che sei una bellissima persona“. Una cosa che di certo non poteva dire prima. Silvia Cesana, questo il vero nome della ragazza, è senza dubbio la più amata dalla sala stampa e non solo.





Sissi ha perso e il pubblico di Amici perde le staffe sui social

E proprio pressata dai giornalisti in collegamento, la padrona di casa ha detto qualcosa che di davvero forte su Sissi: “Facevo l’esempio di Mahmood che non è arrivato primo ad X Factor ma ha avuto una carriera straordinaria“. Insomma, Sissi ha perso e poco dopo, sono arrivate le dolci parole di Lorella Cuccarini, la maestra che le he permesso di entrare: “Non può non cantare. Questo è il suo futuro”.

Lo sapevo prima che incominciava il serale tutto pilotato e scontato come l’anno scorso uno schifo totale, io spero che Amici chiude per sempre non vince più il migliore talento, ma il personaggio che piace a Maria è Zerbino una vergogna — Roberto Amato (@Roberto55979047) May 16, 2022

E ancora: “Sei riuscita a rompere questo muro: è venuta fuori la tua anima, Sissi.” E se queste sono state le reazioni in studio, sui social le cose sono state un po’ più… “violente”. Francesca D’Angelo, della giuria dei giornalisti, ha scritto: “Ditemi dove bisogna incatenarsi per protestare perché davvero si meritava di arrivare prima”.

raga parliamoci chiaro luigi è il protetto della produzione, ha vinto solo per questo motivo e per la sua sovraesposizione. Alex è stato in testa per tutto il programma, magicamente mo vince luigi. ALEX E SISSI VOI AVETE VINTO E PUNTO #amici21 — 😉 sissi (@amigos21_) May 15, 2022

C’è invece chi ha accusato la produzione, tuonando: “Tutto pilotato schifo!” Insomma, l’uscita da Amici è stato un boccone amaro da mandare giù. Ma, come le ha ricordato Maria, ciò non precluderà sicuramente la possibilità di avere una grande carriera. “Parliamoci chiaro luigi è il protetto della produzione, ha vinto solo per questo motivo e per la sua sovraesposizione”, scrive infine un’altra utente.

