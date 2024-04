Carlo Conti, la frase che non sfugge su Maria De Filippi. Nelle scorse ore il popolare conduttore di tanti programmi Rai ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera. Il suo nome è sulla bocca di tutti anche perché recentemente si è parlato di lui al Festival di Sanremo. Amadeus, come è noto, si trasferisce sul Nove e al suo posto potrebbe esserci proprio lui sul palco dell’Ariston l’anno prossimo.

Secondo quanto svelato da TvBlog potrebbe essere proprio Carlo Conti a condurre il Festival. Con lui ci sarebbero due mattatori come Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni. I tre sono legati da un amicizia di lunga data. Sarebbe un trio da favola, non trovate? Adesso, però, sta facendo parlare una frase che Conti ha riservato alla collega Maria De Filippi.

Carlo Conti e il programma che vorrebbe condurre

Durante l’intervista Carlo Conti ha risposto alla domanda su quale programma gli piacerebbe condurre. Ebbene lui ha risposto “C’è posta per te” che proprio a gennaio scorso si è ritrovato come rivale il sabato sera. Allo stesso orario Conti conduceva su Rai1 Tali e Quali. Tuttavia proprio sul seguitissimo people show di Canale5 il conduttore ha spiegato: “Non sarei capace di condurlo, Maria De Filippi è perfetta”.

Carlo Conti ha risposto poi alla domanda “Di quale dei tuoi programmi sei più orgoglioso?”. Il conduttore ha risposto con “I Migliori Anni” che viene trasmesso proprio in questo periodo con un’edizione speciale dedicata ai 70 anni della televisione e della Rai: “È un format che è stato venduto anche all’estero” ha fatto sapere il popolare showman.

Infine Carlo Conti ha rivelato quale è stata una sua amarezza e che non rifarebbe il famoso programma: “Miss Italia è stata demonizzata per niente, è un corcorso che c’è in tutto il mondo, una gara di bellezza che ha dimostrato come le concorrenti avessero molti altri talenti. Comunque non potrei più condurlo: largo ai giovani”.

