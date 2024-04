Alla fine è stato scelto il nome di Carlo Conti dalla Rai e il pubblico non può che esserne felice. Una vera e propria sorpresa per il pubblico della televisione pubblica italiana, che non si aspettava questa presa di posizione sull’atteso programma. Era stato ipotizzato un altro, invece alla fine ha prevalso proprio la sua figura, per la gioia dei suoi tantissimi ammiratori.

Ovviamente Carlo Conti non potrà che essere super felice per questa decisione della Rai. Chi invece è rimasto deluso è certamente colui che sembrava essere in lizza per questa trasmissione, ma alla fine ha dovuto alzare bandiera bianca e lasciare spazio ad una delle colonne portanti della tv di Stato, che dopo gli addii di Fabio Fazio ed Amadeus sono diminuite sensibilmente.

Carlo Conti scelto dalla Rai nel programma top: “Affiancherà una collega”

Carlo Conti non era dato inizialmente come favorito per condurre questo programma Rai, ma i vertici di viale Mazzini non hanno voluto correre rischi e hanno rinunciato ad una conduzione più suggestiva, ovvero quella dell’attore Pierpaolo Spollon. Quest’ultimo era stato tirato in ballo da TvBlog e sembrava pronto ad immergersi in questa avventura, ma poi è saltato tutto.

Carlo Conti sarà al timone del Tim Summer Hits 2024, in compagnia della conduttrice Andrea Delogu, nell’appuntamento che quest’anno sarà trasmesso su Rai1 dopo le due precedenti stagioni su Rai2. A rivelare tutto è stato Fqmagazine e la notizia è stata poi rilanciata da TvBlog. Si è preferito andare sul sicuro, evitando rischi con la novità Spollon.

Andrea Delogu è stata l’unica riconfermata in tutte e tre le edizioni del Tim Summer Hits, infatti nel 2022 lo ha condotto con Stefano De Martino e l’anno scorso con Nek. Ora tocca a Carlo Conti.