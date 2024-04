Bomba sul Festival di Sanremo: si è saputo in queste ore chi sarà il presentatore della prossima edizione. Ma è più opportuno parlare al plurale. Infatti non sarà uno solo, sul palco dell’Ariston i telespettatori vedranno ben due presentatori. Uno di questi nomi era già circolato nei giorni scorsi. Mentre l’atro rappresenta una sorpresa assoluta, anche se di questo personaggio si era parlato spesso in passato come possibile timoniere della kermesse canora sulla riviera ligure. Il primo è un volto di casa Rai, l’altro invece di Mediaset.

Due big assoluti per sostituire Amadeus, ormai con le valige pronte per trasferirsi sul Nove, ma che aveva comunque comunicato di voler cessare la sua esperienza al festival della canzone italiana, dove ha svolto per cinque anni il ruolo doppio di presentatore e direttore artistico, portando a casa risultati record in termini di ascolti.

Festival di Saremo 2025, un altro conduttore sul palco insieme a Carlo Conti

Notizia bomba sganciata oggi da diverse testate giornalistiche che ci occupano di spettacolo. In copertina a caratteri cubitali i nomi di due big della televisione italiana sulla rampa di lancio per Sanremo 2025: Carlo Conti e Maria De Filippi: “Per il dopo Amadeus – riportano le cronache – ci sono Carlo Conti e Maria De Filippi -. In Rai sperano che questo progetto vada in porto. Lo staff di Carlo avrebbe già iniziato a sondare il terreno per capire su cosa puntare per il prossimo Festival di Sanremo“.

La notizia è già rimbalzata sui social, dove ha provocato molte reazioni, Molti commentatori sono entusiasti. Secondo molti quella della Rai una decisione corretta, visto il vuoto che lascerà Amadeus. E i diretti interessati cosa dicono? Sulla questione la trasmissione Le Iene aveva sentito Carlo Conti, che ovviamente si era mantenuto sul vago, ma poi si era tradito. Infatti anche lui faceva il nome della presentatrice di Amici come candidato forte per il ruolo. Maria nel 2017 fu ospite del Festival condotto proprio da Conti.

“Il punto è uno, non è il problema di presentare Sanremo – ha detto Conti – ma è la direzione artistica che è molto importante. Detto questo, qualcuno lo dovrà pur fare perché Sanremo è Sanremo. Poi si parla sempre al maschile, ma ci sono anche un sacco di donne capaci e bravissime. Chi? C’è Mara Venier, Milly Carlucci e c’è Maria De Filippi. Con lei l’ho fatto è stato bellissimo e ci siamo divertiti un sacco. Magari ritorniamo io e lei, chissà“.

Ma non finisce qui. Infatti sul palco a presentare Maria e Carlo potrebbero non essere soli. È quanto aggi unge il settimanale Di Più, secondo il quale ad affiancarli sul palco ci saranno due big della musica italiana: Annalisa ed Elodie. Vedremo nei prossimi giorni quali saranno gli sviluppi”