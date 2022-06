Problemi internet in tutta Italia: siti e app irraggiungibili, disagi ovunque. Cosa è successo

Internet down oggi, problemi alla connessione in tutto il paese. La situazione sta ora tornando lentamente alla normalità dopo che per due ore circa su molti siti è comparsa la scritta ‘internal error 500’ e ‘internal error 505”. Solo ieri problemi (e critiche) avevano travolto il social più conosciuto e diffuso del pianeta: Facebook. Per tutta la mattinata di ieri, lunedì 20 giugno, alcuni utenti avevano rilevato dei problemi di accesso al social. Inserendo le credenziali, infatti, compariva il seguente messaggio: “Errore di accesso. Si è verificato un errore imprevisto. Prova a effettuare nuovamente l’accesso”.



Il malfunzionamento era stato segnalato anche dal servizio DownDetector dove si evidenziava che il problema esiste principalmente nella versione desktop. Quindi non sugli smartphone o gli altri dispositivi mobili. Le cause del problema non sono ancora state rese note.





Internet down oggi, problemi per molti siti: la situazione



A fare luce sul disservizio di questa mattina, invece, pensa il Corriere delle Sera che scrive come il problema sia imputabile alla content delivery network Cloudflare. La conferma è arrivata dalla stessa azienda americani. Sul suo account Twitter ha dapprima scritto di essere a conoscenza dei problemi dei servizi e di essere al lavoro per risolverli, poi alle 9.16 ha reso noto di aver risolto il problema. (Leggi anche Rifiutato perché down. Gammy conquista i cuori)



Le Cdn sono reti di server che permettono ai contenuti di essere distribuiti in modo molto più veloce e semplice. Così: nei cosiddetti Pop, i punti di presenza dislocati in varie parti del mondo, vengono memorizzate le copie dei contenuti da erogare agli utenti più vicini a livello geografico. Down del genere sono spesso causati da problemi tecnici: l’estate scorsa, per esempio, è capitato a Fastly.



L’incidente è avvenuto a pochi giorni di distanza da un altro down molto problematico per i cittadini italiani, ovvero quello di Poste. Non è la prima volta che accade un problema di questo genere per Poste, in alcuni casi passati si è reso necessario un intero giorno per ripristinare del tutto il servizio. Le segnalazioni soprattutto dalle grandi città: Torino, Milano, Bologna, Firenze, Perugia, Roma, Napoli e Palermo le più colpite.

