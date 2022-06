Poste Italiane down in Italia. Come rilevato dal sito downdetector.it e dalle sempre maggiori segnalazioni degli utenti sui social, si stanno manifestando difficoltà nell’accesso e utilizzo delle app, nell’apertura del sito web (se si apre è impossibile accedere ai movimenti del proprio conto corrente) e nel login al proprio account personale.

Non solo, in molti stanno segnalando anche problemi con i pagamenti e i prelievi agli sportelli bancomat. Numerose sono le segnalazioni su Twitter -dalla tarda mattinata di venerdì 17 giugno 2022 – degli utenti che hanno segnalato che non era possibile fare prelievi ai bancomat e nemmeno pagare con la carta nei negozi perché i pos non funzionano. Poste Italiane down in Italia con gravi ripercussioni per milioni di italiani.





Tra le varie segnalazioni chi non è riuscito a pagare la spesa ed è dovuto andare via dal supermercato con le mani vuote. I pagamenti con il pos non funzionano in diversi esercizi commerciali sia della piccola sia della grande distribuzione. Ma c’è anche chi doveva effettuare pagamenti urgenti e che invece si trova bloccato a causa del down di Poste Italiane.

“Poste italiane si rende conto che praticamente ha bloccato un’intera Italia?”, “#POSTEITALIANE sbloccate la situazione o per lo meno dateci spiegazioni, è tutto bloccato! Accesso, carte, pagamenti…”, “Venerdì 17, vai a fare spesa alle 14 (33,5°) e dopo un’ora torni a casa a mani vuote per un disservizio di #posteitaliane che non ti permette di pagare”, “Ma tu guarda se devo sclerare per colpa di poste italiane che ha problemi con L’app”, sono solo alcuni dei commenti su Twitter.

Poste Italiane in down in Italia e problemi anche con il sito web. Dopo il login, l’area dei servizi di home banking come lista movimenti, bonifici, giro posta, e saldi dei conti e delle carte prepagate è bloccata e compare il messaggio di errore: “Siamo spiacenti, ma per motivi tecnici l’operazione non può essere al momento eseguita. Riprovare più tardi”. Da parte di Poste Italiane nessun annuncio sul perché del disservizio.

