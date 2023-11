La vip morta a 40 anni, aveva appena perso tanto peso. La donna, una famosa truccatrice diventata celebre per merito di un programma tv. La giovane, di appena 40 anni appunto, è deceduta il 9 novembre ma riguardo le cause della morte ancora non si sa nulla. Sembra che il suo funerale è stato fissato per il 20 novembre 2023, fra 5 giorni. La cosa fa presupporre che ci sia qualcosa da capire, prima di poter mettere la salma sotto terra. La 40enne è diventata virale e famosa nel 2018 con un video in cui ballava in reggiseno sportivo e leggings con la pelle in eccesso sulla pancia orgogliosamente in mostra.

Il motivo è semplice, la donna in passato, è stata tragicamente obesa per poi perdere tanto peso grazie ad un programma tv. La sua avventura inizia nel 2014, quando invia una richiesta di partecipazione al programma “Extreme Weight Loss”. Lei stessa ha raccontato questa vicenda: “Ho visto un annuncio per ‘Biggest Loser’ in una pubblicità”, ha detto a Rare.us nel 2018 a proposito dell’ingresso nello show.





La vip morta a 40 anni, aveva appena perso tanto peso

“Avevano appena lasciato Atlanta, la loro ultima tappa era a Cleveland. Ho prenotato un biglietto e non sono stata scelta per ‘Biggest Loser‘, ma hanno inoltrato i miei dati a ‘Extreme’. ‘Extreme Weight Loss‘ mi ha chiamato e da allora ho pregato su quella domanda ogni giorno. Ho pregato in ogni momento”. Parliamo chiaramente della star Brandi Mallory. La truccatrice è deceduta il 9 novembre a Stone Mountain, in Georgia, secondo il necrologio di Legacy.

Secondo quanto riferito, la morte è stata confermata dall’ufficio del medico legale della contea di Fulton. L’ex allieva della Clark Atlanta University era apparsa nel 2014 nel reality show della ABC sulla perdita di peso durante la quarta stagione. Kim Williams Maxile, vincitrice della quinta stagione di “Extreme Weight Loss“, ha ricordato Mallory il 9 novembre: “Riposa in amore sorella”.

E ancora: “Alla mia compagna di Extreme Weight Loss, mancherai. Non dimenticherò mai che mentre ero al campo di addestramento per la stagione 5 abbiamo guardato la tua stagione e ci ha ispirato a continuare ad andare avanti. Hai davvero avuto un impatto su questo mondo con la tua voglia di fare e la tua passione per la positività del corpo. Sono fortunato ad averti conosciuto in questo mondo”.

