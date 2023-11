La proposta di matrimonio della prof di fronte alla classe. È questa la fantastica storia di due ragazzi italiani che in queste ore stanno spopolando su internet. Si tratta di una giovane professoressa e del suo compagno storico che dopo tanti anni si è decido di farle la famosa proposta. Un proposta che fa sciogliere tutti, soprattutto gli studenti che erano lì, consapevoli e coinvolti dall’uomo, ad aiutarlo nell’impresa di farsi dire sì. Ma cosa è successo?

Il video è diventato incredibilmente virale su TikTok, che forse l’ha reputato genuino e reale, a differenza di tante altre cose che invece risultato falsissime. Ora, con oltre 4 milioni di visualizzazioni – dopo essere stato condiviso da un utente senza molte informazioni sui protagonisti, si afferma per uno dei video più visti degli ultimi tempi, sopratutto in Italia. Eh sì, perché questa vicenda è prima di tutto italiana, avvenuta in una scuola dello stivale.





La proposta di matrimonio della prof di fronte alla classe

“Fidanzati da ben 12 anni, finalmente ha avuto il coraggio di farle la proposta di matrimonio a scuola, dove si sono conosciuti, fidanzati e laureati insieme. vi auguro una felicità immensa e che possiate sempre stare bene”, scrive Lu Fasa su TIkTok. È successo in una scuola di Peschici: prima gli alunni che entrano in classe, ciascuno con una rosa in mano.

Poi entra il prof fidanzato con un bouquet. Il giovane si inginocchia e le porge l’anello. Migliaia i commenti entusiasti e anche qualche sfottò del tipo: “Prof, ma quindi oggi non interroga, vero?”. Il video è stato accompagnato dalla canzone dei Negramaro “Quel posto non c’è”. Poi, quando il ragazzo entra lei capisce tutto e si commuove.

Lui le accarezza la testa, la prende per mano, si inginocchia e dice: “Mi vuoi sposare?”. Lei guarda l’anello ma non riesce a parlare e fa un cenno con la testa: ha detto sì. “Brava! Viva gli sposi”, urlano i ragazzi tutti intorno a loro. Anche qualche alunno si commuove, la scena è dolcissima e meravigliosa: “Sono fidanzati da 12 anni e sono entrambi professori” rispondono gli alunni.

