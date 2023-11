Barca affonda in mare con 100 turisti a bordo, morta una donna. Sono incredibili le immagini del video che riprende il brutto incidente con i numerosi turisti che presi dal panico urlano. Non sono ancora chiare le cause, al momento ci sono indagini in corso. Quel che è certo è che una donna di 74 anni, proveniente dal Colorado e in gita con la sua famiglia, ha perso la vita, mentre due persone sono rimaste ferite.

Tutti gli altri passeggeri e membri dell’equipaggi sono stati recuperati e tra di loro ci sono due feriti le cui condizioni di salute, però, non sono state rese note. I momenti del drammatico incidente sono stati raccontati da una coppia che si trovava a bordo insieme ai due figli. All’improvviso sono stati colpiti da due onde particolarmente grandi: “La prima, molto alta, ci ha investiti e ho visto che ne arrivava anche una seconda, quindi ci siamo spostati per non essere travolti”.

Il video trasmesso dalla ABC e il racconto dell’incidente

Quando la barca si è inclinata ci sono stati momenti di panico. L’episodio è avvenuto alle Bahamas durante il viaggio per raggiungere l’isola turistica Blue Lagoon. A quanto pare il caos è stato provocato anche dalla posizione dei giubbotti e dalla corsa per prenderli: “I giubbotti erano sul ponte superiore, in un cesto, e sono tutti corsi verso quel punto per prenderli” ha spiegato un testimone.

Quando la barca si è inclinata di 75 gradi la famiglia composta da Becky e Matt Savage e dai loro due figli, di Chicago, è scivolata in acqua. Nelle immagini si possono vedere i turisti con i giubbotti in mare proprio mentre la barca sta affondando.

L’impbarcazione stava quasi per raggiungere l’isola di Blue Lagoon che si trovava a circa 90 metri. Quando sono la barca è affondata si trovava in mare aperto, con onde e vento a rendere difficile nuotare. Poco dopo sono arrivate le navi di soccorso e molti genitori hanno spinto i figli verso le braccia dei soccorritori. Sulla vicenda sono in corso indagini per capire come tutto ciò sia potuto accadere.

