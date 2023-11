Una madre di 26 anni dovrà scontare diversi decenni dietro le sbarre per aver ucciso la figlia disabile di quattro anni. Il giudice della corte statale Eugene C. Griffith, Jr. ha condannato Jackleen Elizabeth Mullen a una pena di 30 anni in un penitenziario statale per l’orribile omicidio della piccola India Heavenly Lacey Martin.

Il giudice ha emesso la sentenza dopo che una giuria della contea di York ha ritenuto la donna colpevole di omicidio e abusi su minori. India Heavenly Lacey Martin, la figlia di Jackleen Elisabeth Mullen, è stata denunciata come scomparsa nel 2020 e la polizia ha interrogato la donna e il suo fidanzato di allora Audrevious Williams.

Uccide la figlia di 4 anni e nasconde il cadavere nel cassetto del comò

Inizialmente i due hanno mentito alla polizia, spiegando agli agenti che la bambina si trovava con una parente di nome Cindy nella Carolina del Nord. Poi nel maggio del 2020 la scoperta choc della polizia, gli agenti hanno scoperto il corpo della bambina all’interno del cassetto del comò nella casa dove vivevano Mullen e Williams.

Un medico legale ha stabilito che la causa della morte della piccola India è stato un trauma provocato da un colpo di arma contundente alla testa. Secondo un rapporto del Times Herald-Record, la bambina, che aveva quattro anni, non poteva parlare e non era in grado di camminare senza assistenza.

La bambina mostrava segni di trauma dovuto alle percosse e difficoltà respiratorie, ha detto la polizia dopo il ritrovamento del cadavere. Jackleen Elizabeth Mullen, all’epoca 23 anni, e Audrevious Jarrell Williams, 26 anni, sono stati arrestati per l’omicidio di India Martin, 4 anni e in queste ore è arrivata la condanna della donna. La coppia e la bambina vivevano a Rock Hill.