Una storia drammatica, che non ha avuto affatto un lieto fine ma che almeno ha donato un po’ di sollievo alla famiglia che ha almeno saputo cosa è successo alla loro amata parente. Rita era scomparsa dal 1992 e ora il suo cadavere è stato identificato grazie ad un dettaglio ben specifico. I suoi familiari non avevano più notizie sulla ragazza da ben 31 anni, ma ora grazie alla loro insistenza sono riusciti a conoscere la verità, anche se non tutto è stato svelato.

Ciò che sappiamo è che Rita, scomparsa nel nulla nel 1992, è stata ritrovata definitivamente. Il cadavere è stato identificato dopo analisi dettagliate su di lei. Hanno voluto mettere sotto pressione la polizia e l’Interpol e alla fine ce l’hanno fatta a far emergere la verità dei fatti. E le loro dichiarazioni in seguito a questo rinvenimento del corpo sono state ovviamente struggenti perché hanno dovuto dirle addio per sempre.

Rita scomparsa nel 1992 è morta: il suo cadavere è stato identificato

A perdere la vita oltre 30 anni fa è stata Rita Roberts, ma solamente ora dal 1992 è stata fatta luce sull’accaduto. Il cadavere è stato identificato e si tratta di uno ritrovato in Belgio, nella città di Anversa. La giovane era originaria della Gran Bretagna ed è stato grazie ad un tattoo che le autorità hanno potuto dare le risposte necessarie alla famiglia, che hanno lottato strenuamente per tutti questi anni per avere giustizia.

Queste le parole dei parenti di Rita Roberts, come riferito dai colleghi della BBC: “La notizia è stata scioccante e straziante. La nostra appassionata, amorevole e libera sorella è stata crudelmente portata via, mentre la notizia è stata difficile da elaborare, siamo incredibilmente grati di aver scoperto cosa è successo a Rita”. Il suo è stato un brutale omicidio, infatti il cadavere fu trovato in una grata di un fiume 4 mesi dopo la sparizione. Ma nessuno sapeva chi fosse fino ad oggi, quando è stata svelata la sua identità grazie ad un tatuaggio raffigurante un fiore di colore nero con contorni gialli, appartenente alla ragazza.

Questa campagna portata avanti dall’Interpol si chiama Operation Identify Me e una delle 22 donne uccise è stata adesso finalmente identificata. Rita Roberts, che da Cardiff andò ad Anversa fu quindi ammazzata ma ancora oggi il nome del suo assassino resta un mistero irrisolto.