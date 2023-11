Impossibile dimenticare la terribile storia di Maddie McCann, scomparsa nel nulla e mai più ritrovata il 3 maggio del 2007. Gli investigatori starebbero per arrivare ad una nuova svolta, che coinvolge colui che si ritiene possa essere il responsabile del rapimento e della possibile successiva uccisione della bambina di 4 anni, che all’epoca dei fatti si trovava coi suoi genitori a Praia da Luz, in Portogallo, in una località di villeggiatura dell’Algarve.

Ora su Maddie McCann e la sua scomparsa ci sarebbe una svolta perché Christian Brueckner, che l’avrebbe ammazzata, avrebbe nascosto qualcosa di davvero importante. Si sarebbe reso artefice di un gesto molto particolare, scoperto solo ora dagli inquirenti. Ma ci vorranno ovviamente delle ricerche approfondite affinché possa emergere davvero questa verità dei fatti, che sembra essere sempre più plausibile.

Maddie McCann e la sua scomparsa, nuova svolta all’orizzonte

Il corpo della povera Maddie McCann non è mai stato trovato e la sua scomparsa è uno dei più grandi misteri. Il giornale britannico The Sun ha adesso scoperto altro, che potrebbe rappresentare una svolta al caso, e riguarda il presunto assassino della bimba. Ricordiamo che Brueckner è già in prigione per un altro reato, ovvero la violenza sessuale nei riguardi di una signora di 72 anni, avvenuto sempre nella località Praia Da Luz.

Secondo l’accusa, il tedesco avrebbe fatto alcune foto a Maddie e poi le avrebbe nascoste in luoghi ovviamente finora sconosciuti. Possibile che abbia usato delle chiavette USB per immagazzinare queste immagine, poi sepolte in posti segreti. Alcuni mesi fa c’erano stati degli scavi vicino il bacino di Arade, ma non erano state fatte scoperte in merito. Questa la dichiarazione del procuratore Wolters: “Chiaramente, trovare qualsiasi foto di Madeleine rappresenterebbe un grande passo avanti. Al momento non vogliamo rilasciare ulteriori commenti”.

Secondo coloro che stanno indagando, Brueckner avrebbe scattato queste foto per tenersele come trofei e sperano di ritrovarle. Nessuna dichiarazione è stata invece fatta dall’avvocato del sospettato, che ha preferito rimanere in silenzio.