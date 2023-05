Caso di Maddie McCann, la scoperta. Nessuna traccia della bambina dal lontanbo 2007. Sono trascorsi ben 16 lunghi anni dunque, da quando gli investigatori non hanno mai posto fine alle ricerche e alle speranze di poter dare una risposta al caso di cronaca, fino allo scavo degli ultimi giorni avvenuto intorno alla diga di Arade, a una distanza di circa 50 km da dove Maddie McCann è scomparsa a Praia da Luz in Algarve che avrebbe portato al rinvenimemto di materiale ritenuto ‘interessante’ che verrà opportunatamente analizzato in Germania. E nelle ultime ore emerge un’altra ipotesi.

La notizia ufficiale sul caso di Maddie McCann, scomparsa nel 2007. La bambina aveva solo 3 anni quando è scomparsa durante una vacanza con la sua famiglia. Numerosissime le segnalazioni sopravvenute negli ultimi anni, nella speranza che almeno una di queste potesse condurre alla risoluzione del caso di cronaca nera che ha sollevato l’opinione pubblica. Non ultimo l’appello di una ragazza sottoposta al test del Dna, Julia Wendell.

La notizia ufficiale sul caso di Maddie McCann: il primo sospettato è un uomo di 47 anni

“Aiutami, ho bisogno di parlare con Kate e Gerry McCann, penso di poter essere Madeleine. Ho bisogno del test del DNA. Gli investigatori della polizia del Regno Unito e della Polonia cercano di ignorarmi. Racconterò la mia storia nei post qui. Aiutatemi”. Speranze che non si sono mai spente, ma che sicuramente con il passare del tempo tendono a diventare sempre più deboli e vulnerabili. I sospetti oggi continuano a ricadere su un uomo di 47 anni, arrestato dalle forze dell’ordine e condotto in carcere in Germania dove si trova nel 2019.

Il suo nome è Christian Brueckner, che stando a quanto riferito, avrebbe alcuni precedenti di “violenza sessuale commessi tra il 2000 e il 2017 anche in Portogallo, dove ha vissuto tra il 1995 e il 2007″, informano gli inquirenti. Christian B. attualmente continua a rappresentare il sospettato numero uno, posto che secondo la legge portoghese, il termine di prescrizione per l’omicidio è di 15 anni: “Si tratta di mantenere viva questa procedura in Portogallo”, ha detto Wolters, pubblico ministero di Braunschweig, riferendosi ai termini di prescrizione.

L’anno scorso, nel 15° anniversario della sua scomparsa, i genitori di Madeleine hanno affermato che era “essenziale” conoscere la verità su ciò che è accaduto alla loro figlia. Kate e Gerry McCann hanno anche celebrato il ventesimo compleanno di Madeleine all’inizio di questo mese con la promessa che “non avrebbero mai rinunciato” a cercarla.