Maddie McCann, svolta in vista: la polizia che sta indagando sulla scomparsa della bambina potrebbe aver individuato una nuova pista. Secondo quanto riferito, l’indagine sul sito arriva su richiesta della polizia tedesca, che nel giugno 2020 ha annunciato di ritenere che Madeleine fosse morta e che il responsabile fosse probabilmente Christian B. Christian B è attualmente in carcere per aver stuprato una donna di 72 anni nella stessa zona della regione dell’Algarve da cui è scomparsa Madeleine, ma non è stato accusato di alcun reato legato alla scomparsa.

Ha sempre negato il coinvolgimento. Eppure la polizia ha avviato una imponente ricerca del corpo di Madeleine McCann in un bacino idrico nella regione portoghese dell’Algarve. I poliziotti tedeschi stanno guidando le ricerche nel luogo piuttosto isolato che credono fosse frequentato dall’accusato Cristian Brueckner.





Maddie McCann, svolta nel caso? Si scava in un bacino idrico

Gli ufficiali inizieranno i lavori martedì alla diga di Arade, che si trova a circa 50 km da dove Maddie McCann è scomparso a Praia da Luz in Algarve, 16 anni fa. Si tratta della prima operazione del genere dal 2014 a Praia da Luz, in Portogallo, dove la giovane è scomparsa. Durante la perquisizione sarà presente anche la polizia britannica, secondo quanto riferito dai media portoghesi. Madeleine aveva tre anni quando è scomparsa durante una vacanza con la sua famiglia.

L’anno scorso, nel 15° anniversario della sua scomparsa, i genitori di Madeleine hanno affermato che era “essenziale” conoscere la verità su ciò che è accaduto alla loro figlia. Kate e Gerry McCann hanno anche celebrato il ventesimo compleanno di Madeleine all’inizio di questo mese con la promessa che “non avrebbero mai rinunciato” a cercarla.

La sparizione di Madeleine Beth McCann, una bambina inglese di tre anni, avvenne la sera di giovedì 3 maggio 2007 a Praia da Luz, una località di villeggiatura frazione di Lagos nella regione di Algarve, in Portogallo. Secondo la procura tedesca Madeleine McCann sarebbe morta poco dopo la sparizione.