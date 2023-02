La storia di Maddie McCann è uno dei misteri irrisolti più assurdi degli ultimi decenni. La bambina è scomparsa nell’Algarve, in Portogallo, 16 anni fa: all’epoca aveva 4 anni e da quel momento di lei non c’è alcuna traccia. Dal 2007 i suoi genitori, Kate Healy McCann e Gerry McCann, combattono con l’incubo di non sapere che fine abbia fatto la loro piccola. Erano in vacanza in un residence a Praia da Luz, una località di villeggiatura frazione di Lagos nella regione di Algarve, in Portogallo.

Maddie McCann è sparita da quel residence e non c’è più traccia di lei. Da allora più nulla, solo segnalazioni su segnalazioni e piste che poi hanno portato a buchi nell’acqua. Ora sui social è comparsa una ragazza che sostiene di essere Maddie e insiste affinché venga fatto un test del Dna. La giovane da qualche tempo ha iniziato a postare foto e video su Instagram e TikTok in cui ripete di essere sicura di essere lei la bambina scomparsa.

Una ragazza tedesca dice di essere Maddie McCann

In poco tempo questi post sono diventati virali: infatti in tanti vogliono credere al lieto fine di questa storia assurda che da 16 anni non ha fine. Gli investigatori credono, invece, che Maddie McCann sia morta e per il rapimento e l’omicidio è stato arrestato un presunto pedofilo tedesco, Christian Brueckner. Tuttavia la ragazza tedesca che sostiene di essere la piccola Maddie, dice di aver parlato con qualcuno vicino alla famiglia di Maddie e che presto li incontrerà e farà un test del Dna.

Questa ragazza spiega che “qualche mese fa” ha iniziato a chiedersi se fosse davvero lei la bambina scomparsa nel nulla. Se da un lato gli inquirenti non hanno intenzione di ascoltarla, dall’altro lei porta una serie di “prove”, come una lentiggine su una gamba e una macchiolina nell’occhio. “Aiutami, ho bisogno di parlare con Kate e Gerry McCann, penso di poter essere Madeleine. Ho bisogno del test del DNA. “Gli investigatori della polizia del Regno Unito e della Polonia cercano di ignorarmi. Racconterò la mia storia nei post qui. Aiutatemi”.

Va detto che anche le foto messe a confronto appaiono deboli come le prove da lei mostrate: non è nemmeno somigliante ai rendering in age progression diffusi negli anni dalla famiglia. Tuttavia sono bastate queste parole per far diventare virali i suoi post e in tanti sperano nel lieto fine di questa incredibile vicenda. Sullo sfondo resta sempre la tragedia di una famiglia che continua a non sapere che fine abbia fatto la piccola Maddie McCann.