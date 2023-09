Streptococco scambiato per raffreddore, muore bimba di 5 anni. È questa la terribile storia raccontata dai genitori di questa bambina. I due hanno spiegato che la figlia è morta per un blando errore medico. Alla piccola è stato infatti diagnosticato, per ben due volte, un comune raffreddore. Prima la diagnosi sbagliata del medico di base, più tardi anche quella dei dottori del pronto soccorso. Quando la bimba ha infatti avuto problemi a respirare, i genitori l’hanno prontamente portata in ospedale.

A questo punto l’equipe di medicina d’urgenza ha diagnosticato semplice un’infezione virale, tuttavia, la ragazzina aveva contratto lo streptococco A. Si tratta di un’infezione batterica temibile, che uccide più di 500.000 persone ogni anno. Poco dopo il ricovero, la piccola è peggiorata e nel giro di poche ore è morta. Era il 28 agosto quando la piccola Cathy Kassis è morta, ma questa vicenda ci arriva soltanto adesso, dopo aver fatto il giro del mondo.





Streptococco scambiato per raffreddore, muore bimba di 5 anni

È capitato tutto a Bathurst, in Australia, in un posto lontano geograficamente ma davvero molto vicino alla nostra cultura e modo di vivere. La famiglia di Cathy Kassis ha quindi deciso di donare quantomeno gli organi della figlia di 5 anni e di salvare così ben 3 vite. Il padre della bimba ha raccontato: “I medici hanno semplicemente detto che si trattava di un’infezione virale e che dovevamo continuare a fare quello che stavamo facendo e lasciare che facesse il suo corso”.

Una volta portata in ospedale, come da prassi il personale ha effettuato un test per COVID-19 e virus respiratorio sinciziale (RSV). A quel punto, una volta negativi, la bimba è stata dimessa. Dopo qualche giorni le labbra di Cathy Kassis sono diventate blu ed è svenuta tra le braccia di sua madre. Invano hanno tentato i paramedici di riportarla in vita, per la piccola di 5 anni non c’è stato nulla da fare.

La piccola Cathy Kassis è stata portata in aereo al Westmead Children’s Hospital, dove dopo 78 minuti è stata dichiarata cerebralmente morta. Qui la terribile scoperta: la piccola era risultata positiva allo Streptococco A. Avrebbe potuto salvarsi con la somministrazione di un semplice antibiotico.

