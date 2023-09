Ha dell’incredibile la storia di una donna, Lara Griffiths, che ha vinto 2 milioni di euro alla lotteria ma poi ha perso tutto. Una vicenda che lei stessa ha raccontato nei minimi dettagli, ma senza piangersi affatto addosso. Ha subito voluto precisare questo aspetto, però tutti sono rimasti ugualmente sbalorditi e spiazzati dato che aveva ottenuto una somma così ingente. Ha anche spiegato cosa ha fatto col denaro e perché quindi è finito così presto.

Lara Griffiths ha vinto molti anni fa 2 milioni grazie alla lotteria, insieme a suo marito. Poi ha perso tutto, nonostante abbia comunque fatto diverse cose alquanto interessanti sia a livello strettamente personale che professionale. Da un giorno all’altro si è trovata con così tanti soldi in mano e quindi c’è stata una sorta di frenesia per avere ciò che aveva sognato tutta la vita. Ma vediamo cosa ha detto nella sua intervista.

Lara Griffiths, prima ha vinto 2 milioni alla lotteria poi ha perso tutto: la storia

Lei ha deciso di rompere il silenzio al Daily Mail, infatti la 53enne Lara Griffiths era ancora molto giovane nel lontano 2005 quando ha vinto 2 milioni col marito alla lotteria. Poi negli anni ha perso tutto, ma è ugualmente contenta: “La gente continuava a dire che ero stupida, piena di interventi di chirurgia plastica e che avrebbero dovuto portarmi via le mie figlie. Ma la realtà è che ho speso saggiamente e mi sono divertita moltissimo. Tutti ti chiedono sempre com’è vincere alla lotteria. Ma non è una sensazione tangibile: immagina di sentirti dire che all’improvviso hai 2 milioni in banca”.

L’inglese Lara e la famiglia, ha anche due figlie di 16 e 19 anni che si chiamano Kitty e Ruby, non hanno comunque avuto una vita da milionari. Nel senso che hanno continuato ad usare auto non nuove e hanno lavorato sempre e comunque, oltre ad aver fatto viaggi in aereo in classe economica. Lei è felice lo stesso e ha rivelato di aver speso i soldi in questo modo: viaggio a Dubai di 10 giorni, acquisto di un salone dove lei lavora ancora adesso, mutuo su abitazione di 560mila dollari, 30 macchine usate, 15 borse firmate. Ma non solo.

In sterline erano precisamente 1,8 milioni. Roger, diventato nel frattempo ex marito, ha speso oltre 30mila dollari per provare a sfondare nella musica con il suo gruppo. Lara ha concluso l’intervista, dicendo: “Alzo completamente le mani e accetto i miei errori. Ho trascorso gli ultimi 10 anni assicurandomi che i miei figli avessero una bella vita”. Sono infatti adesso in un appartamento con 4 camere insieme alla madre di lei, che ha 86 anni.