Nonna gioca numeri di suoi nipote e sbanca alla lotteria. La signora, che oramai è diventa una celebrità, ha vinto prima circa 20 mila euro ed è andata a ritirare la sua vincita presso la sede della lotteria, poi ha attraversato la strada, ha giocato di nuovo e ne ha vinti altri 50mila. Questa è l’assurda e fortunosa vicenda di Victoria Sadler, che aveva ritirato un premio dai funzionari della lotteria quando decise di tentare di nuovo la fortuna in una vicina stazione di servizio. La 59enne ha acquistato un biglietto da circa un euro e ha scoperto di aver vinto di nuovo.

“Ero così felice, non potevo crederci”, ha detto Sadler in un comunicato stampa della Lotteria del Maryland. Victoria Sadler ha deciso di giocare i numeri del compleanno di suo nipote perché le stesse cifre l’hanno portata a vincere già alla lotteria. “Quando ho capito di aver vinto, ero a bocca aperta!” ha detto ai funzionari della lotteria. Poiché non è estranea alle vincite, ha rapidamente preso appuntamento per ritirare il suo nuovo premio, secondo il comunicato stampa.





E cosa farà Victoria Sadler ora che ha vinto due volte alla lotteria? Andrà a Disney World, ovviamente! Dopo aver finanziato un magico viaggio di famiglia, Sadler ha detto che il resto del denaro del suo ultimo premio andrà ai suoi risparmi e agli investimenti. Sadler non è l’unico vincitore a beneficiare dei numeri fortunati.

La stazione di servizio Royal Farms riceverà un bonus di circa 500 dollari dalla Lotteria del Maryland per la vendita del biglietto vincente. Una storia che ricorda vagamente quella di Mark Gardiner che ha vinto 11 milioni di sterline, ha comprato due squadre di calcio, qualche casa per sé e i suoi amici e poi si è trasferito alle Barbados: l’uomo si è pentito dopo che ha detto che avrebbe fatto tutto in modo diverso se avesse vinto di nuovo il jackpot.

Il problema è che l’uomo, dopo aver fatto tutte queste cose ha perso tutto ed è stato costretto a tornare al suo lavoro originario: il vetraio. La sua fortuna non è durata molto per via di una serie di cattivi investimenti che vide la sua enorme ricchezza diminuire lentamente.

