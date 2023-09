È una storia da pelle d’oca quella che arriva dal Milanese e che ha trovato già posto su tutti i siti e quotidiani: una coppia è morta dopo il matrimonio della figlia. A poca distanza l’uno dall’altro se ne è andato prima il papà della sposa, poi la mamma. Dovevano essere giorni di festa per la famiglia, invece ora c’è un’intera comunità avvolta nel dolore. È successo tutto a Nerviano, comune che si trova nella provincia di Milano, nella giornata di martedì 5 settembre.

Come si legge sul quotidiano Il Giorno, che pubblica anche la foto degli anziani, Luigi Bina è morto proprio nel giorno del matrimonio della figlia Annamaria. Aveva novant’anni. Insegnante in una scuola elementare molto conosciuta così come i suoi genitori, stava per sposarsi quando a un certo punto, ha ricevuto la notizia: il padre, che si era ammalato a luglio, ha avuto un tracollo nella giornata di venerdì 1 settembre e dopo qualche giorno è deceduto.

Morti a poca distanza dopo il matrimonio della figlia

Il giorno successivo, proprio mentre si stavano svolgendo i preparativi per il funerale, se ne è andata anche sua moglie, Angela Benecchi, che invece aveva 84 anni e che stava male da diverso tempo. La coppia, descritta come molto unita, lascia quattro figli: oltre ad Annamaria, i fratelli Marco, Paolo e Carlo.

La comunità di Nerviano è sconvolta e vicinissima alla famiglia. “Nerviano è più povera con la perdita di un altro pezzo della propria storia. Angela e Luigi erano esempi di gentilezza, educazione e rispetto unici – le parole dell’ex sindaco Massimo Cozzi – Non servono parole in questi casi, ora sono ancora uniti in paradiso”.

Luigi Bina era anche molto attivo in parrocchia. Era stato catechista, faceva parte del coro e in passato era stato anche presidente dell’associazione di volontariato Collage, che collabora con i missionari per sostenere le popolazioni bisognose di Costa d’Avorio, Burundi, India e di altri Paesi africani, sudamericani e asiatici. Anche dall’associazione un messaggio di cordoglio pubblicato su Facebook.