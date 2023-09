Guida una Porsche e muore: Stella aveva soltanto 16 anni. La minorenne è morta guidando la macchina del padre, schiantandosi su un albero nei pressi alla villa della sua famiglia. Stella Grace Bright stava presumibilmente accelerando quando la sua Porsche 911 a due posti del 2014 è volata fuori strada a Mooresville, vicino al lago Norman, alle 3.20 di sabato, colpendo un albero e un muro roccioso, ha riferito il Charlotte Observer. Stella era la figlia sedicenne di un alto dirigente della Lowe. Due suoi amici sono rimasti gravemente feriti.

La Bright è stata dichiarata morta sul posto, mentre i suoi due amici sono stati portati d’urgenza in ospedale. Uno degli amici di Bright era seduto nella parte posteriore dell’auto sportiva, che non è attrezzata per i passeggeri e non ha cinture di sicurezza, hanno dichiarato i poliziotti. Tuttavia, sia Stella Grace Bright che il suo passeggero sul sedile anteriore indossavano le cinture di sicurezza in quel momento, ma per lei non c’è stato nulla da fare.





Gli investigatori non hanno ancora rivelato la velocità con cui credono che Stella Grace Bright stesse guidando in quel momento, ma si teme sia stata davvero molto alta. L’incidente mortale è avvenuto a pochi chilometri dalla casa sul lago della famiglia Bright, costata 2,6 milioni di dollari, ha riferito il Daily Mail. C’è da dire che non è ancora chiaro se la Porsche fosse un regalo dei genitori alla figlia, o se fosse proprietà del padre.

Chris Bright, il padre di Stella

Fatto sta che Stella Grace Bright, almeno secondo le leggi americane, può guidare già a 16 anni, ma il problema in questo caso è la velocità, non l’auto di per sé. La sorella gemella di Bright, Olivia, è stata tra coloro che hanno reso omaggio alla sua morte scioccante, pubblicando sui social questo messaggio: “Non so come farò a vivere un altro giorno senza di te, tu significavi tantissimo per me e lo fai ancora”.

E ancora: “Non meritavi di andartene così presto, davvero. Non smetterò di pensare a te e so che vuoi che io sia felice, quindi cercherò di esserlo solo per te””. Non ci sono assolutamente parole per descrivere quanto sei stata amato e quanto ci mancherai”, ha scritto l’amica Nikki Degroot su Instagram.

