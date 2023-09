Un’ospite della trasmissione Antiques Roadshow è rimasta sbalordita dall’enorme valore dell’anello di diamanti lasciato in eredità da sua madre. La serie della BBC diretta da Fiona Bruce si è svolta al Crystal Palace Park questa settimana, attirando migliaia di persone che speravano di saperne di più sui loro articoli.

E una di queste donne ha portato lo “splendido” anello di sua madre alla specialista di alta gioielleria Joanna Hardy, che ha fornito la notizia sbalorditiva del suo valore. L’ospite ha spiegato che l’oggetto apparteneva a sua madre e le era stato regalato dal suo bisnonno.

Leggi anche: “Assurdo come ha vinto”. Nonna gioca i numeri del nipotino e vince. Poi decide di fare così e ci prende ancora





Trova l’anello di famiglia e scopre il reale valore

L’ospite della trasmissione ha spiegato di aver trovato l’anello avvolto in un calzino mentre puliva alcune cose e quando ha chiesto alla madre cosa fosse lei ha risposto che lo teneva lì dentro per non perderlo. Curiosa del valore del prezioso, la signora ha approfittato della registrazione della trasmissione per chiedere un parere all’esperta di gioielli.

Joanna ha spiegato che si trattava di un anello realizzato nel 1915 in platino e un diamante a taglio transitorio con una chiarezza quasi totale. Ha continuato dicendo all’ospite scioccato che avrebbe potuto venderlo all’asta partendo da una base di 20.000 sterline (circa 23mila euro).

Ciò avviene dopo che la settimana scorsa un ospite di Antiques Roadshow è rimasto sbalordito dal valore del suo orologio danneggiato . Lo spettacolo della BBC è tornato per una serie nuova di zecca domenica sera scorsa, con gli esperti di antiquariato in viaggio verso Swanage Pier e il lungomare.