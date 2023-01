Perde 90 chili in un anno, la drastica trasformazione di una ragazza di 24 anni. Una storia di emozioni e di sentimenti che spesso hanno trovato conforto nel cibo. Di abbuffata in abbuffata, il suo corpo continuava a pesare sempre di più tanto quanto quel magone che portava in petto e che non riusciva a manifestare. La storia è quella di Ashley Johnson che ha deciso di riprendere in mano le redini della sua vita.

Ashley Johnson dimagrisce 90 chili in un anno. Una vera e propria trasformazione quella della ragazza di appena 24 anni a cui è giunta dopo tanto dolore passato anche sotto i propri denti. Una metafora per fare comprendere quanto i sentimenti non espressi o le mancanze affettive possano passare anche dal cibo. La storia di Ashley ha trovato un lieto fine.

Leggi anche: “Non posso più farlo”. Da bruttina a sexy modella, con seno extralarge. Ma la trasformazione le costa cara





Ashley Johnson dimagrisce 90 chili in un anno: la sua storia di ‘rinascita’ e cambiamento (non solo fisico)

Recupera la forma ma anche il coraggio di reagire alle difficoltà. Il percorso di Ashley è stato difficile e delicato e dopo aver provato molte diete, la 24enne ha deciso di affrontare un percorso di psicoterapia oltre che sottoporsi a un intervento di chirurgia. Pesava 160 kg poi è arrivato il momento per Ashley di cambiare in meglio il suo corpo, ma anche il modo di relazionarsi con se stessa: “Alcune persone potrebbero considerare la chirurgia come la via d’uscita facile, ma non credo che ci sia un modo semplice per cambiare te stesso in modo positivo”.

“La quantità di lavoro che serve per ottenere l’intervento più il viaggio mentale, è tutt’altro che facile”, queste le parole di Ashley rivelate al giornale Newsweek: “È stato facile cambiare la mia dieta e ottenere risultati immediati, ma è stato difficile creare abitudini sostenibili. La chirurgia è stata la cosa più impegnativa che abbia mai fatto. Applaudo le persone che possono farlo naturalmente, ma non era fattibile per me”.

E sul problema detto binge eating: “Era un conforto per me. Non ci mettevo un secondo a valutare le mie emozioni. Andavo in dispensa e mangiavo”, confessa. Poi la rinascita: “Nel momento in cui ho smesso di negare di essere in sovrappeso, la mia vita è cambiata. Sono diventata una persona felice, sicura di sé e senza stress. Ho accettato che il mio peso fosse una parte di me e sono orgogliosa”.