Jazmyne Day, 29, da Cardiff, è modella di Onlyfans con un seno da record. La giovane ha raccontato che ha sempre sofferto di bassa autostima e quando ha potuto si è sottoposta a diversi interventi chiurgici per aumentare la taglia del seno, dimagrire e tornare in forma. In totale ha speso circa 30.000 sterline per ottenere l’aspetto desiderato.

“Le persone tendono a non capire che l’ho fatto per me stessa, volevo che le tette grosse mi rendessero felice. Ho molti uomini che mi contattano su Instagram in cui mi chiedono di allattarli e inviano messaggi molto volgari”. “Ho sempre avuto un’autostima molto bassa, ed ero una bambino triste”, ha detto Jazmyne Day.

Jazmyne Day, trasformazione choc e seno record

Da adolescente Jazmyn Day ha lottato con la depressione e per lei mangiare era un conforto. “Ho trascorso la maggior parte del mio tempo da sola, spesso la cosa più eccitante della mia giornata era pensare che avrei mangiato. Mangiavo in modo incontrollato fino a stare male”, ha ricordato. Nel 2017, la giovane ha raggiunto il suo peso massimo e quando un suo amico l’ha chiamata ‘cagna grassa’ ha deciso di cambiare stile di vita.

Jazmyne Day ha iniziato apportando piccoli cambiamenti alla sua routine quotidiana: andare in palestra, eliminare torte e dolci e aggiungere più verdure alla sua dieta. Il processo ha richiesto quattro anni, alla fine ha perso il 5° grasso e ha messo su 1° muscolo. La sua ritrovata fiducia in se stessa l’ha ispirata a perseguire l’aspetto che aveva sempre desiderato. Si è sottoposta a un aumento del seno e un sollevamento del sedere brasiliano per ottenere il suo aspetto a clessidra.

Due anni dopo Jazmyne Day si è sottoposto a un secondo aumento del seno, per raggiungere la dimensione desiderata e oggi il suo seno è da record. Complessivamente, ha speso circa 30.000 sterline per ottenere il suo nuovo look. “Il mio seno è vistoso ok ma questo non significa che le persone debbano sentirsi autorizzate a fare certi tipi di commenti”, ha spiegato la 29enne confessando di non riuscire più a vivere in pace a causa del suo seno extralarge.