Jane Park aveva solo 17 anni quando ha vinto la lotteria da 1 milione di sterline dopo aver acquistato il suo primo biglietto del Lotto nel 2013. Da allora ha cambiato vita, si è trasformata grazie alla chirurgia estetica ed è diventata molto seguita sui social.

Finora ha speso 4.500 sterline per interventi al seno per passare da un 34B a un 36FF. Ma non è finita qui, perché ha pagato migliaia di sterline anche per un intervento di sollevamento del sedere in Turchia. Questa è stata una bruttissima esperienza, perché Jane Park ha avuto una grave reazione all’anestetico, poi ha contratto la sepsi ma per fortuna è riuscita a guarire.

Jane Park vince alla lotteria e si trasforma con la chirurgia estetica

Tutti pensano che la vita di Jane Park sia stata bellissima, ma di recente la vincitrice dell’Euromillions di Edimburgo ha dichiarato che non augurerebbe la sua vittoria “a nessuno”. La 27enne ha annunciato che venerdì avrebbe preso parte a un episodio del popolare talk show Dr Phil. Intitolata “The Curse of the Lottery”, un’anteprima della puntata è stata ora pubblicata online, con Jane che condivide la sua esperienza con la celebre psicologa.

Jane Park ha anche fornito le sue opinioni personali sulla sua vincita del jackpot parlando degli aspetti negativi del suo assegno da 1 milione di sterline. “Vorrei non averlo mai vinto, non lo augurerei a nessuno. Non mi lasciavano più vivere in pace. Avevo addirittura degli stalker, gente che mi seguiva, ho ricevuto diverse minacce di morte. Una cosa che non auguro a nessuno”.

Nel corso di questi anni Jane Park, proprio grazie alla chirurgia estetica, ha completamente cambiato il suo aspetto. Ha speso migliaia di sterline per sottoporsi a interventi al seno, ai glutei ma anche al volto. La 27enne ha rifatto il naso, le labbra e anche numerosi filler e botox. “Vedevo dei difetti sul mio viso, ma quando uno non può permettersi l’operazione, cerca di piacersi. Invece io, dopo aver vinto, mi sono sottoposta a vari interventi: ho speso circa 50.000 sterline”, ha riferito la giovane durante l’intervista rilasciata a Dr Phil.