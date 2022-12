Showgirl, modella, scrittrice, e cantante. Ed è una super appassionata di chirurgie estetica, tanto che una delle sue ultime uscite sull’ennesimo intervento ha fatto scalpore. “Voglio le tette più grandi del Paese”, ha detto in una intervista annunciando di essersi sottoposta a un altro intervento di chirurgia estetica.

Si è trattai del sedicesimo intervento chirurgico al seno a cui la showgirl si è sottoposta. In passato era finita nell’occhio del ciclone per le foto pubblicate dall’agenzia Backgrid dove appariva affaticata e stanca in un letto d’ospedale in Turchia, dove si era sottoposta a un intervento chirurgico, una pesante liposuzione.

La showgirl Katie Price si è rifatta il seno per la sedicesima volta

Katie Price, showgirl all’epoca 42enne, appariva sdraiata sul letto con tagli sul volto, gonfia e con due occhi neri, naso sanguinante e buchi su tutto il corpo dopo l’intervento. All’epoca era rimasta sdraiata sulla schiena con le gambe in aria perché erano “così gonfie”. Si era sottoposta a una liposuzione e una fonte al Sun aveva spiegato: “Katie soffre atrocemente dopo aver subito un BBL in cui hanno messo grasso nel tuo sedere”.

Katie Price non ha mai nascosto di aver ricorso alla chirurgia. Nel 2016 ha superato ogni record, sottoponendosi nella stessa giornata a un intervento di liposuzione e a un ritocchino alle labbra, ma dalle recenti foto pare che Katie si sia sottoposta ad altri interventi, modificando totalmente i suoi tratti somatici. E in effetti le foto pubblicate di recente mostrano il suo volto molto diverso.

Tantissimi i commenti alle foto pubblicate sui social, con i fan o utenti che le chiedono di non sottoporti più a interventi di chirurgia estetica. “Sembri un gatto”, “Hai la faccia di una tigre”, “Sei così tirata che sembri un felino”, sono alcuni dei commenti lasciati alle fotografie. Ora Katie Price è volata in Belgio per il sedicesimo intervento di ingrandimento del seno con delle protesi chiamate 2120CC.