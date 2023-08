Barbara D’Urso, estate senza pace: arriva una nuova voce sul suo futuro. In queste settimane Barbara si sta godendo un po’ di riposo nella sua Capalbio. Su Barbara D’Urso in queste settimane sono intervenuti tantissimi colleghi. Claudio Brachino, tra questi, è stato chiarissimo e l’ha difesa a spada tratta. Innanzitutto ha voluto fare delle precisazioni: “Si è fatta confusione: Barbara, il trash e il genere dell’infotainment (informazione e intrattenimento n.d.r.) sono tre cose diverse”.

“Barbara non ha fatto le cose in clandestinità: tutti vedevano, tutti osservavano, tutti godevano dei suoi ascolti. Le discussioni non sono mancate, per carità, ma identificare tutta Barbara D’Urso con il trash non è giusto. Di trash esistono moltissimi esempi, dentro e fuori Mediaset. Non mi va di nominarli, ma è inutile prendersela solo con Barbara”. Barbara per la quale si è parlato di un approdo in Rai.





Barbara D’Urso, niente Ballando con le stelle: il motivo

Milly Carlucci vorrebbe portarla in pista come ammesso a Visto: “Ci eravamo incontrate tempo fa e le avevo proposto di fare la ballerina per una notte, poi la cosa non è andata in porto. Chissà se quest’anno avrà più tempo per allenarsi. Chi può dirlo?”. Effettivamente, non avendo più la conduzione di Pomeriggio Cinque ed essendoci incertezza su ciò che farà nei prossimi mesi, potrebbe optare per questa inedita esperienza.

E invece no. Dagospia però fa sapere che Pier Silvio Berlusconi quasi certamente, laddove la d’Urso chiedesse di andare a fare un’ospitata su Rai Uno, farebbe calare la mannaia, rifilandole un no secco. Il motivo non è una ripicca quanto una ragione squisitamente contrattuale. Con Mediaset infatti Barbara D’Urso ha un contratto in esclusiva fino alla fine dell’anno.

Ragione per cui non potrà prendere parte alla trasmissione. Intanto procedono le operazioni per la nuova edizione di Ballando. Dubbi sulla giuria al momento restano anche se non è ancora riconfermata in modo ufficiale. Anche se le ultime indiscrezioni riferiscono che Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith, Fabio Canino, Guillermo Mariotto e Ivan Zazzaroni dovrebbero rimanere al loro posto.