“Sapevamo che sarebbe successo”. Carlo Conti, tutti adesso sanno: la notizia è ufficiale

Carlo Conti avrebbe preferito svegliarsi in maniera diversa, la notizia lo ha raggiunto in mattinata e, per quanto scontata, lascia un sapore amaro in bocca. Nei giorni scorsi era nata una querelle che aveva avuto come motivo del contendere Cristiano Malgioglio che, a quanto pare, Maria De Filippi vorrebbe avere con sé nella prossima edizione di Tu sì que vales, mentre il presentatore Rai lo vorrebbe convincere ad essere giurato di Tale e Quale Show. A quanto si apprende la situazione è tutt’altro che definita.

Toccherà a lui alla fine scegliere con chi lavorare, anche se si vocifera che sarà decisivo il cachet che gli sarebbe offerto. La proposta più allettante anche dal punto di vista economico potrebbe essere fondamentale per fargli prendere una decisione definitiva e ufficiale sul suo futuro professionale. Intanto ieri Carlo Conti ha dovuto incassare una piccola delusione.





Carlo Conti sconfitto nella gara degli ascolti di sabato 3 giugno

Su Rai 1 la replica dei Migliori Anni ha perso punti rispetto alla scorsa settimana aggiudicandosi uno scarso 17.7% di share lasciando la vittoria a Mediaset. Scrive Davide Maggio come: “Nella serata di ieri, sabato 3 giugno 2023, su Rai1 I Migliori dei Migliori Anni ha conquistato 2.462.000 spettatori pari al 17.7% di share. Su Canale5 il secondo e ultimo appuntamento con Il Volo – Tutti per Uno ha raccolto davanti al video 3.084.000 spettatori con uno share del 22.7%”.

“Su Rai2 F.B.I. ha interessato 905.000 spettatori (5.6%) e F.B.I. International 756.000 spettatori (5%). Su Italia1 Shrek terzo ha intrattenuto 796.000 spettatori (5%). Su Rai3 L’Amica Geniale in replica sigla 569.000 spettatori con il 3.8%. Su Rete4 Nati con la camicia totalizza un a.m. di 782.000 spettatori (5.3%). Su La7 Eden – Un pianeta da salvare ha registrato 355.000 spettatori con il 2.6%”.

Quindi conclude: “Su Tv8 4 Hotel è seguito da 278.000 spettatori (1.8%). Sul Nove Nemico pubblico segna 340.000 spettatori (2.4%). Su Rai4 The Betrayed sigla 287.000 spettatori (1.8%). Su Iris State of Play raggiunge 449.000 spettatori e il 2.9%”.