Ordina on line pacchi di figurine, gli arriva a casa qualcosa di sconcertante. Choc e stupore per un 43enne residente a Pompei, provincia di Napoli, che da appassionato di figurine di calciatori ne ha comprate un box per completare la sua collezione. Il fatto è che quando il pacco è arrivato a casa insieme alle figurine c’era anche qualcos’altro.

Insieme allle figurine, un box da 50 unità, l’acquirente ha trovato anche due buste solitamente usate per contenere del tabacco trinciato. Solo che al loro interno non c’era né tabacco né tantomeno qualcosa di riconducibile alle figurine, bensì della polvere bianca. La sorpresa è diventata sconcerto quando ha capito di cosa si trattava.

Trova eroina insieme alle figurine acquistate on line e va dai carabinieri

L’uomo, un professionista senza precedenti penali, è rimasto scioccato quando si è reso conto che insieme alle figurine c’erano anche quasi due etti di eroina purissima. Per la precisione si trattava di 180 grammi di sostanza stupefacente.

A quel punto il quarantenne ha preso il pacco e l’ha portato alla locale stazione dei carabinieri. È lì che, dopo l’analisi della sostanza con un narcotest le forze dell’ordine hanno compreso che si trattava di eroina purissima. La droga è stata ovviamente sequestrata e subito sono scattate le indagini per ricostruire il tragitto del pacco e individuare mittente e destinatario.

Qualche giorno fa altra sorpresa per una donna che aveva acquistato dei prodotti da Shein, la nota azienda cinese. All’interno del pacco che conteneva i vestiti ordinati la signora ha trovato anche una scatola di fagioli e una provetta contenente del sangue umano. A quel punto ha contattato la società di analisi del sangue riportata sulla provetta, nonché i Centri per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie (CDC), che hanno classificato l’accaduto come un “grave rischio biologico“ (leggi articolo sopra, ndr).

