La gemella siamese Abby Hensel si è sposata. L’ex star del reality TLC, 34 anni, che ha raggiunto la notorietà insieme alla sorella Brittany quando la coppia è apparsa all’Oprah Winfrey Show nel 1996, si è sposata con Josh Bowling, un infermiere e veterano dell’esercito degli Stati Uniti, nel 2021, secondo i documenti pubblici ottenuti da Today. La foto del profilo Facebook degli Hensel sembra essere un’immagine del matrimonio, con le gemelle congiunti che indossano un abito da sposa, mentre Bowling, in abito grigio, sta davanti a loro tenendo la loro mano.

>> “Ma stai scherzando?”. Ordina le pizze a casa, l’assurda scoperta quando arriva la consegna

Secondo Today, le gemelle sono ora insegnanti di quinta elementare e risiedono in Minnesota, dove sono nate e cresciute. La pagina Facebook di Bowling contiene anche immagini felici di lui e delle gemelle che si godono il gelato e viaggiano insieme. Inoltre, il suo profilo X, collegato al suo account Facebook, recita: “Cristiano, padre, marito, veterano e occasionalmente giocatore”.





La gemella siamese Abby Hensel si è sposata

Le Hensel sono “gemelle siamesi dicefalo”, una rara forma di gemellaggio parziale con due teste affiancate su un unico busto. Condividono il flusso sanguigno e tutti gli organi al di sotto della vita. Abby controlla il braccio e la gamba destra, mentre Brittany controlla la sinistra. Dopo la loro apparizione da Oprah, le vite delle Hensel sono state documentate nella serie reality di TLC Abby & Brittany, che le ha seguite mentre si preparavano a diplomarsi al Bethel College del Minnesota e poi a viaggiare in Europa.

“La gente è stata curiosa di noi da quando siamo nate, per ovvie ragioni”, hanno detto le gemelle nel primo episodio della serie in otto parti, secondo la ABC. “Ma i nostri genitori non ci hanno mai permesso di usarlo come scusa. Siamo state cresciute con la convinzione di poter fare tutto ciò che volevamo”. Alla nascita, i medici avevano prospettato la possibilità di separare le gemelle. Ma i loro genitori, Patty e Mike, hanno deciso di non sottoporsi all’intervento dopo aver saputo che c’erano poche possibilità che entrambe potessero sopravvivere alla procedura. “Come potevi scegliere tra le due?”.

Abby Hensel is married! Conjoined twin who rose to fame in reality show Abby & Brittany secretly tied the knot with an army veteran in 2021 https://t.co/LaVbZ7R4UB pic.twitter.com/J8uq1Waha9 — Daily Mail Online (@MailOnline) March 28, 2024

Mike ha dichiarato in un’intervista del 2001 al TIME. In quella stessa intervista, si parlò anche della possibilità di sposare un giorno Abby e Brittany. All’epoca, la rivista riportava che le due ragazze stavano già chiedendo al padre di trovare un marito un giorno. Sapendo che altri gemelli congiunti si sono sposati, ha pensato: perché no? “Sono belle ragazze. Sono spiritose. Hanno tutte le carte in regola, tranne il fatto di stare insieme”, ha detto Mike.

Leggi anche: Si apre voragine sul pavimento, dramma in un negozio di vestiti: cliente inghiottita