Ordinano 8 pizze e ne arrivano 36: l’errore dell’iPhone gli costa caro. Immaginate di essere a casa con un gruppo di amici e che per cena vi viene voglia di ordinare della pizza con consegna a domicilio. Niente di strano, una cosa fatta e rifatta. Siete 8 persone ma quando arriva il fattorino consegna 36 pizze. Pensereste che c’è un errore e che le cose siano stato male interpretate dalla pizzeria. Eppure qui il problema è piaciuto complesso da risolvere. È questa la vicenda raccontata da un utente di TikTok, Paola.da.

L’errore però non è né della pizzeria né dell’amico che ha ordinato le pizze, bensì del telefono, più precisamente dell’iPhone. Il motivo del malinteso è da imputare ad un fatto ben preciso: l’elenco puntato che si crea in automatico nelle note del telefono Apple. L’utente ha pubblicato il video su TikTok con la didascalia: “Quando la tua amica ordina 8 pizze attraverso un elenco puntato e ne arrivano 36”. Ma cosa è successo?





Ordina le pizze a casa ed è choc quando arriva la consegna

Nell’immagine e nel video si potrà vedere che i numeri dell’elenco puntato potrebbero essere fraintesi e così è stato. Esempio pratico: invece di interpretare il punto 6 come una singola pizza con prosciutto e piselli, sono arrivate 6 pizze con prosciutto e piselli. Invece di una singola pizza “crudo e grana” sono arrivate 4 pizze “crudo e grana” e così via.

Chiaramente i vari follower sul social hanno trovato divertente il fatto, così come le protagoniste di questa incredibile quanto assurda vicenda, che hanno subito pubblicato un video ironico sui social media. Non stupisce che il video sia diventato virale. Un utente poi ha commentato: “Che senso ha fare un elenco numerato per le pizze? È normale confondersi”.

E ancora: “Non ho capito se ci fosse un ordine preciso di uscita dal forno. Ahahhaha. Non serve un elenco numerato crescente se devi ordinare le pizze; basta dire quali vuoi e quante ne vuoi per ogni tipo”. “La comanda era fatta male non c’entra il pizzaiolo”, scrive poi un altro utente. “Ma chi è che fa un elenco numerato per l’ordinazione delle pizze? Il pizzaiolo nel dubbio avrebbe dovuto chiamare, ma anche chi ha fatto questa lista non sta tanto bene”, conclude un altro.

