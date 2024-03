Voragine si apre in un negozio: inghiottita una cliente. Il video. È successo tutto il 26 marzo 2024, ma la notizia è emersa soltanto adesso in occidente. Siamo nella città cinese di Zhenjiang, qui una voragine si è aperta improvvisamente al secondo piano di un negozio di abbigliamento, inghiottendo una donna e un operaio. Le immagini registrate da telecamere di video sorveglianza mostrano una voragine di grandi dimensioni che ha inghiottito tutto ciò che si trovava al suo interno.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 14:10 del martedì. La donna stava facendo acquisti al secondo piano del negozio, quando all’improvviso il crollo. Secondo il People’s Daily Jiangsu, un muratore stava effettuando dei lavori al primo piano quando è avvenuto l’incidente. Sia la cliente che l’operaio edile sono rimasti intrappolati tra le macerie, ma le squadre di soccorso sono riuscite a liberarli dopo pochi minuti e a trasportarli in un vicino ospedale.





Voragine si apre in un negozio: inghiottita una cliente. Il video

Un’altra dipendente al primo piano è stata ferita. Il rappresentante del centro commerciale, identificato solo come Huang, ha spiegato ai giornalisti accorsi sul posto che tutti i feriti sono in condizioni stabili, ma non sarebbero in pericolo di vita. L’operaio edile ha riportato lesioni alle gambe, mentre la donna ha riportato “alcune fratture”. Huang ha aggiunto: “Poiché sono nostri clienti, noi, in qualità di parte responsabile, abbiamo gestito attivamente le conseguenze e fornito l’assistenza necessaria”.

In Zhenjiang, Jiangsu, China, a woman fell into a sinkhole when a shopping center's second floor collapsed. Surveillance footage shows her browsing in a store before plummeting into the hole. Emergency crews rescued her and another trapped individual with minor injuries. pic.twitter.com/BD3My0qLgh — CGTN America (@cgtnamerica) March 27, 2024

Questo incidente ricorda un altro che è avvenuto in Cina un paio di settimane fa: un rider che stava effettuando una consegna in un edificio in costruzione a Wenzhou è precipitato nel vano dell’ascensore, finendo per rompersi la spina dorsale. Altro episodio simile, ma accaduto in Italia, questa notte intorno all’una.

#intanto Un'ampia voragine di oltre 10 metri ha inghiottito due auto a Roma nel quartiere Quadraro. Il video di cosa è successo https://t.co/wS6fuaZeBH — La7 (@La7tv) March 28, 2024

Pattuglie della Polizia Locale dei Gruppi Tuscolano e Prenestino si sono intervenuti in via Sestio Menas, zona Quadraro, a Roma, per un’ampia voragine di circa 10 metri di larghezza e 10 di profondità, che si è aperta inghiottendo due auto in sosta, una Dacia ed una Renault. Gli agenti hanno provveduto a chiudere la strada mettendo in sicurezza la zona interessata. Al termine della rimozione dei veicoli è stato disposto il transennamento dell’area.

