Bimbo di 11 anni muore durante il pigiama party: tutta colpa del social. La famiglia di questo ragazzino ha messo in guardia gli altri genitori di tutto il mondo da una sfida che circola online e che incoraggia l’inalazione di fumi tossici. Il piccolo è morto sabato 2 marzo, dopo essere stato trovato dopo aver perso conoscenza dai paramedici a casa di un amico.

La nonna dell’11enne, Tina, ha parlato oggi della morte del nipote, affermando che “è morto all’istante” durante un pigiama party in cui lui e un amico avevano “provato la moda di TikTok”. Un’assistente didattica ha dichiarato che la famiglia vuole che TikTok sia “eliminato” e che ai minori di 16 anni sia vietato l’uso dei social media. La sfida è chiamata sui social “Chroming” un termine usato per descrivere la tendenza a inalare fumi tossici per sballarsi da prima del lancio di TikTok nel Regno Unito nel 2018.





Bimbo di 11 anni muore durante il pigiama party

La nonna ha fatto sapere: “Vogliamo che TikTok venga eliminato e che nessun bambino possa accedere ai social media al di sotto dei 16 anni. Questo ci sta distruggendo tutti, ma vogliamo contribuire a salvare la vita di altri bambini e a sensibilizzare le famiglie a tenere al sicuro i propri figli”. Siamo a Greenset Close, Lancaster e qui la polizia locale è stata chiamata sul posto dal North West Ambulance Service poco dopo le 12.

Il bambino è stato trasferito in ospedale, ma poi è stato dichiarato morto. Nonna Tina, che lavora con i ragazzi del quinto e sesto anno, ha parlato anche con il preside della scuola in cui lavora, per diffondere ulteriormente il messaggio ad altri istituti scolastici della zona. Ha reso omaggio a suo nipote e ha detto alla stampa che aveva un “cuore d’oro”.

La donna ha aggiunto che la famiglia è rimasta “completamente devastata” dalla perdita di suo nipote, che era “brillante”, “energico” e “la vita e l’anima di ogni stanza”. Tommie-lee Gracie Billington, questo il nome del bimbo, è morto senza spiegazioni mediche ed è in corso un’indagine di polizia. “I nostri pensieri sono rivolti ai suoi cari in questo momento incredibilmente triste. Se qualcuno ha informazioni è pregato di contattare la polizia al numero 101, registro 0527 del 2 marzo”, fa sapere la polizia.

