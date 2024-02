Sono ore di grande angoscia per la scomparsa di un bambino di tre anni. Il piccolo è sparito nel nulla da una settimana. Da allora la vicenda sta tenendo con il fiato sospeso tantissime persone. Si sperava in una soluzione rapida del caso. Invece nonostante gli sforzi giganteschi messi in campo per le ricerche, al momento di lui non c’è ancora nessuna traccia.

L’intera comunità in cui viveva il piccolo è sotto choc. C’è tanta preoccupazione. Pochi gli indizi al momento sul caso. Impiegate nelle ricerche decine di uomini delle forze dell’ordine, ma anche tantissimi volontari e conoscenti della famiglia. Le ricerche si svolgono si di girono che di notte.

Si è appreso che il piccolo è stato visto l’ultima volta intorno alle 8 del mattino del 20 febbraio. Poi il vuoto. L’ allarme è scattato intorno alle 10 del mattino con una telefonata alla polizia. Secondo quanto emerso finora, a fare la segnalazione della scomparsa è stato il compagno della mamma del bambino, a cui la donna aveva lasciato in custodia il proprio figlio.

Cosa sia successo di preciso dopo è al adesso in fase di ricostruzione da parte degli inquirenti che hanno aperto una indagine. Al momento della sua scomparsa, il bambino indossava pantaloni grigi, una camicia a maniche lunghe di colore scuro e scarpe rosse e verdi.

Il bambino scomparso si chiama Elijah Vue ed ha solo tre anni. Il piccolo viveva con la madre nella città di Two Rivers nel Wisconsin (Stati Uniti d’America). La donna a quanto sembra lo aveva affidato in custodia al proprio partner (i due non vivono insieme).

Sia la donna che l’uomo adesso si trovano in carcere. La donna è stata arrestata il giorno dopo la scomparsa del piccolo con l’accusa di abbandono di minore. Secondo quanto riferito, ha cambiato la sua versione dei fatti almeno due volte su dove si trovava mentre veniva interrogata dagli investigatori.

Anche l’uomo, Jesse Vang, 39 anni, è stato arrestato poche ore dopo la scomparsa di Elijah con la stessa accusa. L’uomo avrebbe precedenti per altri reati penali, compresi gli abusi sui minori.

Dalle carte emergono particolari agghiaccianti, se confermati. La donna avrebbe affermato di aver mandato il figlio dal suo compagno in modo che potesse insegnare al piccolo “come essere un uomo”. E questo avrebbe costretto Elijah a stare in piedi per diverse ore e a fare docce fredde, poi ha perso di vista il bambino, non ritrovandolo più.

