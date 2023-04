Vincere due volte al gratta e vinci è possibile? Chiaramente sì, anche se le probabilità sono alquanto basse. E come la prendereste se vi dicessimo che è possibile sì vincere due volte, ma lo stesso giorno? È quello che è capitato a una donna di 70 anni che è riuscita nell’impresa di stravincere col minimo sforzo. È lei stessa a raccontare la curiosa e unica vicenda. Siamo in Delaware, negli Stati Uniti. Qui la donna ha chiesto al cassiere di una stazione di servizio un gratta e vinci. A quel punto la 70enne ha capito di aver vinto una somma pazzesca: ben 100 mila euro.

A quel punto, non felice della vittoria (si fa per dire), decide di sentire addosso ancora le mani della dea bendata e ne compra un altro, vincendo anche in quel caso. Proprio così, dopo aver vinto 100mila euro, la 70enne ha scoperto di averne vinti altri 300mila. A riportare la vicenda sono chiaramente i media locali. In molti sanno di chi si tratta ma la signora in questione (giustamente, Ndr) non vuole che il suo nome compaia sulla carta stampata e suoi social.

Fortunata al gratta e vinci lo stesso giorno: somma record

Da quello che riportano i giornali tuttavia, sembra che la simpatica 70enne abbia già ritirato i due super premi presso la sede della lotteria statale. In pratica la donna, quando ha scoperto di aver vinto i primi 100mila euro, acquistando due Gratta e vinci all’interno di una stazione di servizio, ha deciso di fare una piccola festa per ringraziare il fato.

Dopo il ritiro della somma, la donna ha quindi comprato altri tre biglietti della stessa lotteria istantanea, anche se in un’altra stazione di servizio. Ed ecco qua che la signora vince gli altri 300mila euro, proprio nel giorno in cui ne aveva ritirati 100mila. “La mia migliore amica è stata la prima persona a cui ho detto di aver vinto il primo premio, ed è venuta con me per reclamarlo”.

E ancora: “Quando ho grattato il secondo biglietto vincente, siamo rimasti lì sedute incredule. È stata una follia assoluta”. Entrambe le anziane sono felicissime e poco dopo sono tornate indietro per reclamare la nuova somma. I funzionari hanno detto: “Una cosa più unica che rara”, elargendo il nuovo assegno di 300mila euro.

