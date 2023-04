Maddie McCann, il suo nome è noto a tutti per il caso della bambina scomparsa nel nulla nell’Algarve, in Portogallo, 16 anni fa. Al momento dei fatti, era il 2007, aveva 4 anni e si trovava in vacanza insieme ai genitori Kate Healy McCann e Gerry McCann. La famiglia soggiornava nel residence a Praia da Luz, una località di villeggiatura frazione di Lagos nella regione di Algarve, in Portogallo.

Da qualche mese è comparsa una ragazza che sostiene di essere Maddie e insiste affinché venga fatto un test del Dna. La giovane da qualche tempo ha iniziato a postare foto e video su Instagram e TikTok in cui ripete di essere sicura di essere lei la bambina scomparsa. Gli investigatori che hanno studiato il caso sono convinti che Maddie McCann sia morta e per il rapimento e l’omicidio è stato arrestato un presunto pedofilo tedesco, Christian Brueckner.

Maddie McCann, la notizia dopo l’esame del Dna alla ragazza tedesca

L’uomo, Christian Brueckner, condannato per possesso di materiale pedopornografico e abusi su minori e attualmente in carcere in Germania, era stato fermato a Milano in esecuzione di un mandato di arresto internazionale per fatti di droga e consegnato alle autorità tedesche il 10 ottobre del 2018.

Era stato già condannato nel 2017 e incarcerato a Kiel per reati a sfondo pedofilo. Dal 1995 al fatale 2007 in Algarve ha vissuto in Algarve, fra Lagos e Praia de Luz, proprio la località in cui Maddie McCann scomparve.

“Aiutami, ho bisogno di parlare con Kate e Gerry McCann, penso di poter essere Madeleine. Ho bisogno del test del DNA. Gli investigatori della polizia del Regno Unito e della Polonia cercano di ignorarmi. Racconterò la mia storia nei post qui. Aiutatemi”, era stato l’appello di Julia Wendell, che si fa chiamare anche Julia Faustyna o Julia Wandelt. La ragazza era convinta di essere Maddie McCann.

Ora è arrivato il risultato del test del Dna sulla ragazza. il test ha confermato che Julia Wendell non è Maddie McCann. La giovane viene dalla Polonia e ha qualche eredità lituana e rumena. “È assolutamente polacca al 100%. È in piccola percentuale lituana e russa, ma i risultati dei test mostrano che è polacca”, ha detto a RadarOnline la dottoressa Fia Johansson, investigatrice privata e medium che ha aiutato Julia a fare il test genetico.