Sangiovanni stecca ai Tim Music Awards. Brutta performance del cantante ex allievo di Amici di Maria De Filippi al noto evento musicale trasmesso da Rai 1. Il giovane talento si è esibito di fronte al pubblico dell’Arena di Verona con due brani di successo come “Scossa” e “Farfalle”. Ma l’esibizione non è andata bene, tutt’altro. Durante l’esecuzione, infatti, Sangiovanni ha stonato in diverse occasioni e tutti se ne sono accorti.

Nei giorni scorsi Sangiovanni aveva dovuto rinviare un concerto per alcuni problemi. Da diverso tempo soffre di fastidiosi dolori allo stomaco e lui stesso ha spiegato: “Non sono mai andato a visitarmi. A volte pensi che sia colpa di qualcosa che hai mangiato, dello stress, della stanchezza o dell’ansia. Ho sempre trascurato questa parte, ho dedicato sempre tutto me stesso al lavoro e alle cose che dovevo fare, senza prendermi un giorno per me e la mia salute”.





Sangiovanni criticato per le performance ai Tim Music Awards

Le non eccelse performance di Sangiovanni ai Tim Music Awards hanno spinto molti utenti a riversare sui social commenti di dura critica. “Raga, ma Sangio sembra brillo. Boh cioè mai stato intonatissimo ma così. Boh!” ha scritto un telespettatore con un tweet. Un altro dice: “Non sta prendendo una nota e pure fuori tempo. Io boh”. E ancora: “Ma ce la fa Sangio stasera?”, “Ma salta delle parole perché non le sa?”.

Forse Sangiovanni non era in formissima, chissà, comunque molti spettatori non lo hanno perdonato: “Con Sangiovanni l’intonazione è morta definitivamente”. Qualcun altro ha scritto: “Ma la gente ha seriamente speso pure più di 100 euro per stare nelle prime file a sentire gente che stona o la Rai che si loda da sola?!? Battiti live almeno era gratis”.

Altre critiche, anche se qualcuno ha apprezzato, sono state rivolte a Sangiovanni per il suo look particolare: una giacca sopra una gonna. Qualcuno ha ironizzato: “A forza de pensa’ alla gonna e allo smalto non ha preso na nota sto fenomeno”. In ogni caso dopo l’esibizione al cantante sono stati consegnati alcuni premi, ovvero un Disco di Platino spagnolo e uno svizzero per Farfalle, un premio per il singolo Farfalle e un premio per l’album Cadere Volare. Le sue parole: “Ringrazio le persone che mi seguono, è un buon risultato per la musica italiana all’estero”.

