Sangiovanni bacia una ragazza che non è Giulia Stabile. Clamorosa la segnalazione di cui si parla nelle ultime ore che riguarda l’ex allievo di Amici. Come molti sanno il cantante e la vincitrice della penultima edizione del talent condotto da Maria De Filippi hanno una relazione. Dopo la finale di Amici 20 Giulia Stabile e Sangiovanni avevano già fatto le presentazioni ufficiali in famiglia e poi hanno pure trascorso le vacanze insieme infiammando il gossip con un bacio appassionato.

Insomma la storia tra i due è solida e prosegue a gonfie vele. Proprio per questo motivo ha scatenato un putiferio la segnalazione ricevuta e pubblicata da Deianira Marzano. Nella foto si vede Sangiovanni a contatto con un’altra donna che non è Giulia Stabile. Sembra proprio che i due si stiano baciando. L’influencer spiega: “In tantissime mi hanno inviato questo spezzone dove si vede Sangiovanni che all’evento Luisaviaroma bacia una ragazza. Francamente non seguo e non so se sia ancora fidanzato o meno, comunque nella foto dalla maglia si vede sia lui”.





Sangiovanni bacia un’altra? La verità dietro quella foto

Che fosse Sangiovanni non ci sono dubbi. Ma la verità dietro quella foto è un’altra. Ad ingannare è infatti la prospettiva che pone il cantante a contatto con una ragazza. In realtà l’ex allievo di Amici stava semplicemente parlando con un’amica. L’equivoco è stato chiarito facendo un giro sui social e analizzando altre foto di quello stesso evento.

Effettivamente un Sangiovanni che bacia un’altra ragazza e per giunta durante un evento pubblico è davvero qualcosa di inverosimile. La stessa Deianira Marzano ha così corretto il tiro: “Sangiovanni stava solo parlando. Abbiamo esaminato i video e le foto inviati”. Dunque nessuno scandalo, il clamoroso bacio non c’è stato.

Nessun problema dunque per Sangiovanni e Giulia Stabile i quali, comunque, professionalmente hanno vissuto due stagioni diverse. Mentre il cantante ha realizzato uno dei suoi sogni esibendosi a Sanremo la ballerina ha dovuto dire addio a Tu si que vales. A dirla tutta la sua partecipazione al programma non è stata particolarmente apprezzata. Avrà sicuramente modo di rifarsi. E poi, c’è Sangiovanni al suo fianco, no?

“Non è facile”. Sangiovanni rompe il silenzio sulla fidanzata Giulia Stabile