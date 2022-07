Giulia Stabile e Sangiovanni, uscita da Amici 21 unita nella vita lui torna a parlare a distanza di tanto tempo dall’ultima volta. Un anno a due velocità il loro. Sangio ha realizzato uno dei suoi sogni partecipando a Sanremo, lei ha vissuto alterne fortune in Tv dove ha dovuto dire addio a Tu sì que vales. A lanciare l’indiscrezione è stato Davide Maggio su Instagram, confermando invece il resto del cast. Tornerà Sabrina Ferilli e ci sarà pure Belen, così come non cambierà la formazione dei giudici. Maria De Filippi, Teo Mammucari, Rudy Zerbi e Gerry Scotti sono ormai una squadra e sono pronti a divertirsi e a divertire per un’altra stagione televisiva.



La stagione di Giulia a Tu si que vales non era stata particolarmente apprezzata, anzi. Era stata lei a raccontare quei momenti difficili: “Durante la finale di Tu si que vales me ne hanno dette di tutti i colori, tipo che ero inutile. Ma proprio perché era l’ultima puntata, era normale avessi meno spazio in favore della gara e dei conduttori”.





Giulia Stabile e Sangiovanni, la verità sul loro rapporto



Giulia Stabile guarda comunque con fiducia al futuro anche se ammette che per lei e Sangiovanni il quotidiano è tutt’altro che facile. Intervistato dal Corriere della Sera il cantate parla senza filtri. “Ho iniziato a fare musica in un momento buio, ho pensato che la musica mi salvasse, e l’ha fatto. Ma poi a un certo punto mi sono sentito come prima – ha spiegato il cantante – in un periodo non dei migliori”. (Leggi anche “La prima volta?”. Sangiovanni e Giulia, la coppia più amata di Amici si svela)



E ancora: “e la musica c’era. Significa che ci saranno sempre momenti in cui si cade, e non c’è da vergognarsi. Nei momenti no mi chiedevo: c’è chi non ha la mia fortuna, perché perdo il tempo a stare male?”. Poi ha parlato della sua fidanzata: “Giulia mi dà tanto, mi fa stare bene, mi vuole molto bene: è bello essere voluti bene ed è bello anche ricambiare il bene quando te ne vogliono così tanto”.



“Per certi versi è difficile vivere una storia normale perché siamo personaggi pubblici, ma cerchiamo di viverci la nostra relazione come se fossimo due ragazzi che non fanno questo mestiere e che vogliono solo volersi bene e aiutarsi reciprocamente”.

