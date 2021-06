Amici 20 è terminato da qualche mese ma e Sangiovanni e Giulia Stabile trascorrono tempo insieme. Il loro rapporto è cambiato, perché sono passati dallo stare l’uno accanto all’altra 24 ore al giorno in casetta a un rapporto a distanza. Qualche settimana fa il cantante ha spiegato cosa è cambiato e come si sente dopo l’avventura vissuta. La storia d’amore è nata tra i banchi della scuola di Amici e ha appassionato i telespettatori.

I due sono arrivati in finale e si sono sfidati a colpi di coreografie e inediti e la ballerina ha trionfato battendo in finale il fidanzato. “È stato strano non averla vicino. Vivere con una persona a stretto contatto ti lega parecchio. Ho vissuto momenti in cui mi dicevo ‘voglio un po’ di spazio e un po’ di libertà’ quando eravamo in casetta. Quello spazio e libertà adesso non li voglio più”.

“Quando è finito Amici è stato difficile non stare più accanto a Giulia come prima. Ci sentivamo, certo, ma mi mancava moltissimo, perché vivere così tanto tempo con una persona sicuramente ti lega”, aveva raccontato Sangiovanni a DiPiù.





“Sono fiero di Giulia e di quello che ha conquistato, di quella che è. Sono consapevole che prima di oggi le nostre vite erano diverse, ma io resto sempre lo stesso, è solo tutto cambiato in meglio e ne sono felice”. E la coppia è finita sulla copertina del nuovo numero di Vanity Fair e si è raccontata, svelando aspetti inediti del loro rapporto.

Sul primo bacio Giulia ha ricordato: “Un giorno che lo sapevo in camera a riposare mi sono sdraiata accanto a lui e ci siamo guardati, avvicinati sempre di più, ho sentito in pancia un solletico e, mentre le labbra si toccavano piano piano, mi sono come sollevata da terra”. Poi la ‘rivelazione’ sulla prima volta: “La prima volta? Vuol dire essere una cosa sola. Ma a noi non è ancora successo“.