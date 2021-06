Giulia Stabile ha vinto Amici 20. La ballerina 18enne e fidanzata di Sangiovanni ha alzato la coppa alla finalissima del programma, andata in onda sabato 16 maggio 2021. “La vittoria finale non è solo mia, se lui non mi fosse stato accanto non sarei riuscita ad arrivare in fondo”, aveva raccontato del cantante e fidanzato che ha sconfitto a sorpresa durante l’ultima puntata del talent.

“Sono a posto così, se avessi vinto non avrei capito tante cose che invece adesso ho capito, e sono contentissimo per Giulia, perché penso abbia un forte messaggio da mandare per chi si sente diverso e sbagliato: non bisogna arrendersi mai”, aveva risposto lui. Una storia d’amore nata all’interno della scuola, che prosegue ancora oggi dopo due mesi dalla fine del talent show di Maria De Filippi. “Sono fiero di Giulia e di quello che ha conquistato, di quella che è. Sono consapevole che prima di oggi le nostre vite erano diverse. Ma io resto sempre lo stesso, è solo tutto cambiato in meglio e ne sono felice”, ha raccontato pochi giorni fa Sangiovanni a DiPiù e Whopsee.

“Com’è stato ritrovarsi fuori dalla casetta di Amici? Diciamo che è stato strano non averla vicino. Vivere con una persona a stretto contatto ti lega parecchio. Ho vissuto momenti in cui mi dicevo ‘voglio un po’ di spazio e un po’ di libertà’ quando eravamo in casetta”.





“Quello spazio e libertà adesso non li voglio più. Quando Amici è finito è stato difficile non stare più accanto a Giulia come prima. Io sono tornato dalla mia famiglia e lei dalla sua. Ci sentivamo, certo, ma mi mancava moltissimo, perché vivere così tanto tempo con una persona sicuramente ti lega parecchio“, ha concluso Sangiovanni. A un mese dalla finale di Amici è saltato fuori un retroscena molto curioso su Sangiovanni e la sua fidanzata Giulia Stabile. A rivelarlo è Flaminia Buccellato, direttrice dell’accademia di danza che frequenta la vincitrice di Amici 20.

“Quando Giulia andò ai casting, cioè i primissimi provini da superare per entrare poi nel talent, vide tra i ragazzi in fila un ragazzetto bellino, acqua e sapone, e lo fotografò. Poi venne da me – ha raccontato Flaminia Buccellato – e mi disse: ‘Flaminia, che ne pensi? Hai visto com’è carino?’. Io rimasi a bocca aperta perché era la prima volta che Giulia mi parlava di un ragazzo che le piaceva… Non ha mai avuto un fidanzato, non ha mai preso una cotta. Così guardai la foto e dissi: ‘Non male, è davvero carino’. Quando poi è entrata nella scuola e io ho cominciato a guardare il programma mi sono accorta che anche quel ragazzo era entrato nel cast ed era… Sangiovanni”. Insomma, Giulia aveva preso una cotta per Sangiovanni sin dall’inizio, anche prima che iniziasse il programma.