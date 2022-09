Sangiovanni, problemi di salute e concerto annullato. C’è grande preoccupazione per il cantante ex allievo di Amici. Il 19enne ha avuto un malore prima del concerto di ieri, domenica 4 settembre, a Cremona. L’evento è stato così annullato e rimandato a stasera. In tanti, però, avevano acquistato il biglietto e non potranno essere presenti alla nuova data così hanno scatenato un vero putiferio sui social.

Problemi di salute per Sangiovanni che oltre a conquistare il pubblico con la sua musica ha catturato l’interesse per la sua relazione con Giulia Stabile. Dopo alcune voci di crisi il cantante ha spiegato: “Giulia mi dà tanto, mi fa stare bene, mi vuole molto bene: è bello essere voluti bene ed è bello anche ricambiare il bene quando te ne vogliono così tanto. Per certi versi è difficile vivere una storia normale perché siamo personaggi pubblici, ma cerchiamo di viverci la nostra relazione come se fossimo due ragazzi che non fanno questo mestiere e che vogliono solo volersi bene e aiutarsi reciprocamente”.





Sangiovanni spiega quali sono le sue condizioni di salute

Sangiovanni in queste ore ha pubblicato un messaggio per spiegare cosa è accaduto: “Mi dispiace tantissimo per quello che è successo ieri sera. Io purtroppo soffro di questi dolori, di queste fitte allo stomaco”. Da circa un anno e mezzo il cantante è alle prese con questo problema che si manifesta in certi periodi per poi scomparire. Purtroppo recentemente i dolori sono aumentati, anche perché Sangio non si è mai sottoposto a una visita specialistica.

“Non sono mai andato a visitarmi – ha raccontato il cantante – A volte pensi che sia colpa di qualcosa che hai mangiato, dello stress, della stanchezza o dell’ansia. Ho sempre trascurato questa parte, ho dedicato sempre tutto me stesso al lavoro e alle cose che dovevo fare, senza prendermi un giorno per me e la mia salute”. Stavolta il dolore è arrivato proprio poco prima dell’esibizione e Sangiovanni ha dovuto dare forfait.

“Stavo per salire sul palco – ha proseguito Sangiovanni – ma ho sentito queste fortissime fitte allo stomaco e sono tornato in camerino. E purtroppo anche con l’aiuto dei paramedici non è passato. Mi hanno controllato tutti i valori, la pressione, ecc.. ed era tutto a posto. Nessuno aveva un farmaco che facesse al caso mio. Non erano solo fitte allo stomaco, ma anche tanta nausea”. Il cantante ha dichiarato di essere molto triste per l’accaduto. In ogni caso chi aveva già acquistato il biglietto e non potrà essere presente stasera potrà chiamare il numero 0372 022001/02.

