Madonna col viso deformato ai Grammy 2023. Stanno facendo discutere molti fan le condizioni con le quali la popolare cantante si è presentata stannote alla serata delle consegna delle famose premiazioni nel mondo della musica (iniziata all’1:00 di lunedì 6 febbraio). Per la cronaca la regina della 65esima edizione dei Grammy è stata la texana Beyoncé che è entrata nella storia diventando l’artista più premiata di sempre grazie alla 32esima statuetta per il miglior album nella categoria “best dance/electronic music”.

Delusione, invece, per il gruppo rock italiano dei Maneskin che puntavano al Grammy come band emergente vinto invece da Samara Joy, giovane cantante jazz di 23 anni nata nel Bronx. Ma la domanda che in tanti si stanno facendo in questo momento è che cosa è successo a Madonna. Già da qualche tempo si parlava spesso della cantante per alcuni video che molti hanno ritenuto di dubbio gusto in cui proferiva parolacce o aveva atteggiamenti sopra le righe (anche rispetto al suo stile, ndr).

Madonna con il viso gonfio e deformato ai Grammy

Stavolta l’attenzione si è invece concentrata sulle condizioni del viso di Madonna, apparso gonfio e deformato. In molti lo hanno notato e, dopo che parecchi fan si erano preoccupati per la sua salute mentale, ora i riflettori sono puntati sul suo aspetto fisico. La popstar, oggi 64enne, è salita sul palco dei Grammy per presentare Kim Petras e Sam Smith che hanno cantato Unholy (a proposito polemiche anche per questa canzone e una coreografia definite ‘sataniste’, ndr).

Sopracciglie decolorate e treccine, abito nero, camicia bianca e immancabili guanti a rete, ma soprattutto un viso che tanti non riconoscono più. C’è chi tira in ballo più o meno velatamente interventi chirurgici e ritocchini, chi addirittura coinvolge la Pfizer (forse alludendo a qualche effetto collaterale del vaccino anti-Covid?). Insomma tra preoccupazione, provocazioni e commenti ironici la partecipazione di Madonna alla serata è diventata un caso.

1/2 “Madonna”Grammy Award

UNHOLY Sam Dick pic.twitter.com/A4aoGBH2kZ — Truthseeker (@Xx17965797N) February 6, 2023

Madonna at the Grammy’s. From ‘Like a Virgin’ to ‘Like a Corpse’. Sponsored by Pfizer, so like a corpse is pretty accurate. 😉😉 pic.twitter.com/8xoijsunmh — wish you were here. (@joanybaby77) February 6, 2023

Madonna looks good for her age… if her age is 2,700 year old vampire who eats babies and small animals alive. pic.twitter.com/pnJfkhgmAO — Tim Young (@TimRunsHisMouth) February 6, 2023

“Madonna appare in buono stato per la sua età… se la sua età fosse quella di un vampiro di 2700 anni che mangia bambini e piccoli animali vivi” scrive un utente su twitter. E poi ancora: “Sto cercando di ignorare il fatto che Madonna abbia un nuovo viso” dice un altro fan.

